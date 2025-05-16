Стала известна стоимость билетов на спектакль с Ахеджаковой в Британии

Советская звезда решила находиться подальше от России

Актриса Лия Ахеджакова, давно не появлявшаяся в российских театрах, объявилась в британской столице. Советская звезда сыграла главную роль в спектакле "Мой внук Вениамин", показ которого прошел 13 и 14 мая в Лондоне. Постановка основана на пьесе Людмилы Улицкой* и рассказывает о непростых семейных отношениях.

Примечательно, что на одном из спектаклей присутствовал скандально известный российский олигарх Михаил Ходорковский*, который лично поздравил знаменитость и подарил ей пышный букет цветов.

Как оказалось, артистка, покинувшая родную страну, продолжает сценическую карьеру за рубежом и неплохо на этом зарабатывает. Стоимость билетов на эту постановку варьировалась от 62 до 152 фунтов стерлингов – от 6,6 до 16 тысяч рублей по текущему курсу.

К слову, ранее продюсер Иосиф Пригожин дал свой комментарий по поводу новой скандальной ситуации, сложившейся вокруг легенды советского кинематографа Лии Ахеджаковой.

*признаны иноагентами на территории РФ