Стали известны результаты экспертизы после драки со Смоловым

Футболисту может грозить реальный срок

Бизнесмены, которые требовали от футболиста Федора Смолова несколько миллионов рублей за молчание после драки в "Кофемании", раскрыли результаты медицинской экспертизы. По заключению врачей, у пострадавшего двойной перелом нижней челюсти, что оценивается как травма средней тяжести.

За подобное преступление Смолову может грозить реальный срок – до трех лет заключения в тюрьме, если его признают виновным. Если бизнесмены решат возбудить уголовное дело, то последствия для спортсмена могут быть неблагоприятными. Тем не менее, примирение возможно по договоренности сторон.

Об инциденте стало известно после того, как Смолов заплатил один миллион рублей за нанесенный ущерб. Вскоре неизвестные стали требовать от него больше, угрожая опубликовать видео с дракой в "Кофемании" в СМИ. После этого футболист пригрозил решить вопрос в правовом поле, а информация об инциденте стала известна общественности.

Сведения о причинах драки разняться. Одни говорят, что Смолов оказывал знаки внимания некой девушке, которая ему отказала, а после начал над ней насмехаться. За нее вступились пострадавшие. Другие источники утверждают, что бизнесмены изначально отпускали нелестные формулировки в адрес спортсмена и его карьеры, и он не выдержал.

Известно, что пострадавшие обратились в клинику с диагностикой травмы после того, как о случившемся стало известно СМИ. Причем сделали они это не в столице, а в своем родном городе.