"Долго скрывали": Сергей Лазарев пришел на кастинг в группу "Иванушки"

Казалось бы, за 21 год "Новой волны", на этом конкурсе были и пели все. Но оказалось, легендарная группа "Иванушки" оказалась тут впервые. И повод для подобной чести серьезный – легендарному коллективу исполняется 30 лет!

Коллектив несколько раз в силу разных причин менял одного из участников – сегодня в его составе "старожилы" Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и примкнувший к ним 12 лет назад Кирилл Туриченко. Но мало кто знает, что в группу пробовался когда-то в Сергей Лазарев! Об этом в шутку рассказал "Рыжий" – мол, "долго скрывали!" И показал на фото той поры, где запечатлены Лазарев подростком и Григорьев-Апполонов – уже юношей.

"Этой фотографии 29 лет точно, – улыбается Лазарев. – На самом деле, она была сделана примерно в 1996-97 годах за кулисами одного из музыкальных конкурсов в Москве. Я тогда, как участник детского коллектива ("Непоседы" – Прим. ред.) подошел к участникам известнейшей группы "Иванушки" с просьбой о фото. И они не отказали!"

А сегодня сам Лазарев – в статуе такой же суперзвезды, как и "Иванушки". На вечере их трибьютов он исполнял песню "Где-то". Вообще, получилась интересная программа, где артисты представляли собственное прочтение хитов популярного бойз-бенда 1990-х. Чего стоит рок-кавер Григория Лепса в стилистике немецкой металл-группы Rammstein или "Тополиный пух", спетой Татьяной Куртуковой так, словно это продолжение нашумевшей "Матушки-земли".

Ну а "удар и катарсис", если говорить словами из фильма "День выборов", – это три трех Игорей – Крутого, Матвиенко и Николаева. Главные хитмейкеры российской сцены всего на один вечер объединились на сцене в трио чтобы спеть "Колечко-кольцо". У всех трех композиторов – в дополнение к идеальному слуху и безупречному музыкальному вкусу – есть красивый голос.

Вообще, концерт-трибьют "Иванушек" был выстроен не только как набор номеров, а как цельный музыкальный спектакль с масштабными декорациями и логичной структурой. Например, почему одной из его ведущих стала Лера Кудрявцева? Да просто 30 лет назад, когда "Иванушки" появились на сцене, она появилась на телевидении и их карьеры шли в гору одновременно.

А вот Люси Чеботиной, когда появились "Иванушки", еще и на свете не было. На школьных дискотеках она уже танцевала под "Билетик в кино", но тогда и подумать не могла, что споет это песню вместо "Иванушек" и перед "Иванушками" на главном музыкальном событии страны. Фактически, она выросла на этой группе, как и все мы, для которых "Реви", "Куклу" и "Снегири" – это ностальгия по времени, когда все были моложе, стройнее и счастливее...