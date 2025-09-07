"Это сложно": Деми Мур раскрыла новые подробности состояния Брюса Уиллиса

Актриса призналась, что ей непросто видеть упадок бывшего супруга

Актриса Деми Мур рассказала, как семья справляется с болезнью Брюса Уиллиса, который страдает от лобно-височной деменции. Она призналась, что в такой момент ощущать себя в роли бывшей жены – это интересный опыт.

По ее словам, вся основная нагрузка сейчас лежит на Эмме, супруге артиста. Мур отмечает, что женщина справляется отлично, хотя это крайне непростой труд. Наблюдать за упадком своего близкого человека всегда тяжело, особенно когда приходится проводить с ним много времени.

"Это сложно. Трудно видеть, как кто-то такой яркий, сильный и целеустремленный переходит в другую часть себя", – сказала актриса.

При этом Деми отметила, что важно встречать такие изменения с принятием. Не стоит накладывать на людей с деменцией свои ожидания, поскольку они уже никогда не будут такими, какими близкие хотят их видеть. Особенно важно давать таким пациентам больше заботы.

Сейчас, по словам родственников, Брюс Уиллис перестал узнавать лица членов своей семьи, а также начал страдать от страха шумов. Из-за этого его пришлось переселить в отдельный дом с обслуживающим персоналом.