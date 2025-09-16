"Малолетний дебил": Расторгуев набросился на журналиста

Знаменитость объяснил, почему вышел из себя на публике

Во время одного из недавних общественных мероприятий певец Николай Расторгуев публично повздорил в журналистом, который, по его мнению, задал крайне неуместный вопрос. Артиста возмутило, что у него поинтересовались по поводу гонораров – такое, уверен лидер "Любэ", спрашивать попросту неприлично.

После инцидента на Расторгуева обрушилась общественная критика. Публика посчитала, что знаменитость был слишком резок в своей реакции: он не сдерживал эмоций и оскорблений в адрес работника СМИ. В какой-то момент очевидцы даже подумали, что все может решиться дракой, но Николай все же сдержался.

Тем не менее, даже учитывая реакцию народа, Расторгуев не считает, что повел себя как-то неправильно. Он уверен, что журналист намеренно задал провокационный вопрос, якобы обвинив его директора в воровстве. Но бить парня, вопреки сложившемуся впечатлению, он не собирался.

"Зачем мне это надо? Руки марать об какого-то ублюдка, малолетнего дебила. Я просто ответил, как ответил. Конечно, я был возмущен. Надо гнать его из журналистского сообщества!" – объяснил артист свою острую реакцию.

К слову, в журналистских кругах репутация у Расторгуева ходит скандальная – знаменитость резко воспринимает все вопросы и не стесняется в выражениях, когда не хочет беседовать с представителями СМИ. Особенно острую реакцию у него вызывают беседы о здоровье.