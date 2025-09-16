"Малолетний дебил": Расторгуев набросился на журналиста

"Малолетний дебил": Расторгуев набросился на журналиста
Фото: АГН "Москва"
Знаменитость объяснил, почему вышел из себя на публике

Во время одного из недавних общественных мероприятий певец Николай Расторгуев публично повздорил в журналистом, который, по его мнению, задал крайне неуместный вопрос. Артиста возмутило, что у него поинтересовались по поводу гонораров – такое, уверен лидер "Любэ", спрашивать попросту неприлично.

После инцидента на Расторгуева обрушилась общественная критика. Публика посчитала, что знаменитость был слишком резок в своей реакции: он не сдерживал эмоций и оскорблений в адрес работника СМИ. В какой-то момент очевидцы даже подумали, что все может решиться дракой, но Николай все же сдержался.

Тем не менее, даже учитывая реакцию народа, Расторгуев не считает, что повел себя как-то неправильно. Он уверен, что журналист намеренно задал провокационный вопрос, якобы обвинив его директора в воровстве. Но бить парня, вопреки сложившемуся впечатлению, он не собирался.

"Зачем мне это надо? Руки марать об какого-то ублюдка, малолетнего дебила. Я просто ответил, как ответил. Конечно, я был возмущен. Надо гнать его из журналистского сообщества!" – объяснил артист свою острую реакцию.

К слову, в журналистских кругах репутация у Расторгуева ходит скандальная – знаменитость резко воспринимает все вопросы и не стесняется в выражениях, когда не хочет беседовать с представителями СМИ. Особенно острую реакцию у него вызывают беседы о здоровье.

Источник: СтарХит

Поляки меняют отношение к России: премьер Туск в ужасе

Многие начинают по-новому смотреть на сложившуюся ситуацию

У Пугачевой потребовали 1,5 миллиарда после грандиозного скандала

Интерес к беглой звезде снова кратно усилился

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей