Барецкий заявил о необходимости перезахоронить Моисеева
Борис Моисеев. Фото: соцсети
Шоумен даже привел аргументы

Стас Барецкий предложил идею перенести прах давно покинувшего этот мир артиста Бориса Моисеева и разместить его на новом "погосте для звезд", которое он якобы готовит под Москвой.

По словам шоумена, задумка заключается в том, чтобы собрать на одном месте артистов, умерших в бедности и забытых публикой – тех, у кого не осталось средств и близких для достойного прощания.

Скандально известный провокатор сообщил, что планирует эксгумацию и перенос праха Моисеева на этот участок и намерен установить на могиле небольшую часовню.

Напомним, знаменитый исполнитель скончался тяжело больным и в одиночестве; организацией похорон занимался его директор, у артиста не было любимой женщины и наследников. Место захоронения на Троекуровском кладбище было приобретено при содействии бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

