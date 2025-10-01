Оставил народ России: Басилашвили обрушился с критикой на Борисова

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Народный артист России Олег Басилашвили высказался по поводу успеха, который настиг молодого актера Юрия Борисова в Голливуде. Он признался, что не особо понимает стремлений российских звезд построить карьеру за границей.
Басилашвили отметил, что испытывает уважение к западным артистам. Например, его восхищают таланты Роберта Де Ниро, Дастина Хоффмана и Аль Пачино. Но каждый из них работает по российской актерской системе, созданной Станиславским, а лучшие американские фильмы были сняты на основе приемов Чехова. Поэтому особой профессиональной разницы между российским кинорынком и американским он не видит.
Стремлений к мировой славе советский актер не разделяет, но понимает желание сняться в каком-то хорошем кино. Тем не менее, в России, уверен Басилашвили, это тоже возможно, пусть и за меньшие гонорары.
"Не надо забывать о том, что ты оставляешь многомиллионный народ России. Попытка привить людям какие-то добрые чувства посредством твоего кинофильма – отнюдь не плохая идея, даже благородная. Но когда покидаешь родину, чтобы просто стать актером Голливуда, – я не очень это понимаю", – обрушился с критикой народный артист на молодого актера.
Ранее стало известно, что после номинации на "Оскар" Юрия Борисова включили в состав Американской киноакадемии.
Британцам напомнили о давлении на украинское руководство во время переговоров в Стамбуле