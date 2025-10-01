Оставил народ России: Басилашвили обрушился с критикой на Борисова

Оставил народ России: Басилашвили обрушился с критикой на Борисова
Фото: АГН "Москва"
По его мнению, таланты нужны Родине даже в большей степени, чем Западу

Народный артист России Олег Басилашвили высказался по поводу успеха, который настиг молодого актера Юрия Борисова в Голливуде. Он признался, что не особо понимает стремлений российских звезд построить карьеру за границей.

Басилашвили отметил, что испытывает уважение к западным артистам. Например, его восхищают таланты Роберта Де Ниро, Дастина Хоффмана и Аль Пачино. Но каждый из них работает по российской актерской системе, созданной Станиславским, а лучшие американские фильмы были сняты на основе приемов Чехова. Поэтому особой профессиональной разницы между российским кинорынком и американским он не видит.

Стремлений к мировой славе советский актер не разделяет, но понимает желание сняться в каком-то хорошем кино. Тем не менее, в России, уверен Басилашвили, это тоже возможно, пусть и за меньшие гонорары.

"Не надо забывать о том, что ты оставляешь многомиллионный народ России. Попытка привить людям какие-то добрые чувства посредством твоего кинофильма – отнюдь не плохая идея, даже благородная. Но когда покидаешь родину, чтобы просто стать актером Голливуда, – я не очень это понимаю", – обрушился с критикой народный артист на молодого актера.

Ранее стало известно, что после номинации на "Оскар" Юрия Борисова включили в состав Американской киноакадемии. 

Источник: Комсомольская правда

