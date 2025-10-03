Галич рассказала, почему составила завещание в 30-летнем возрасте

Знаменитость полагает, что так она проявляет заботу о своих близких

Блогер Ида Галич призналась, что, несмотря на довольно молодой возраст, уже составила завещание на всякий случай. По словам знаменитости, она сделала это еще до второй беременности, чтобы обезопасить своего сына в случае непредвиденных обстоятельств.

Такое заявление ведущая сделала в рамках шоу "Есть вопросики". Она уверена, что ничего странного в ее поступке нет. В документе подробно указано, кто будет распоряжаться ее имуществом до совершеннолетия сына, а также проработан сценарий действий на случай, если никого из ее наследников не останется, передает женский журнал "Клео.ру".

"Я в этих темах ничего мистического не вижу. Элемент некого контроля для расслабления", – объяснила она.

При этом юмористка допустила, что в будущем может пересмотреть условия своего завещания. Ида полагает, что нельзя своих наследников обеспечивать всем необходимым, иначе у них может случиться "смерть чувств". Поэтому не исключено, что в будущем она решит потратить все сбережения на свою комфортную старость и не будет ничего отдавать детям.

Ранее Ида Галич рассказала о своем весе во время второй беременности.