Актера "Реальных пацанов" не пустили в Европу

Актера "Реальных пацанов" не пустили в Европу
Фото: АГН "Москва"
Французы не оценили патриотическую позицию знаменитости

Актер Владимир Селиванов, известный по своей роли Вована из сериала "Реальные пацаны", не смог попасть во Францию. Знаменитость собирался ехать в Европу, чтобы выступить там на большом музыкальном фестивале, но всей команде отказали в визах. По его словам, это случилось из-за его патриотической позиции.

Селиванов отметил, что официально в документе с причиной отказа значится недостоверная или недостаточная информация о будущем пребывании в стране. Это довольно часто встречающаяся формулировка в подобных решениях. На деле, уверяет он, консульство не стало выдавать ему шенген из-за его поддержки российских действий на Украине.

"По внутренней информации, которую нам передали, это связано непосредственно с политическими причинами: из-за финала сериала "Реальные Пацаны", где поднимается тема СВО, а также из-за моей патриотической позиции", – пояснил артист.

Он уверен, что последней каплей для французов стал его музыкальный клип, в котором снялся реальный военный и герой спецоперации. Именно поэтому в консульстве приняли решение не пускать знаменитость в Европу.

Ранее стало известно, что актеру Станиславу Садальскому запретили въезд на территорию Латвии.

Источник: Telegram

ВСУ напали на торговый центр под Курском — срочная новость

Боевики продолжают кошмарить мирное население

Преемники Зеленского: разоблачен зловещий план Киева перед выборами

Нынешний киевский верховод уже приступил к действиям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей