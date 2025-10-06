Актера "Реальных пацанов" не пустили в Европу

Французы не оценили патриотическую позицию знаменитости

Актер Владимир Селиванов, известный по своей роли Вована из сериала "Реальные пацаны", не смог попасть во Францию. Знаменитость собирался ехать в Европу, чтобы выступить там на большом музыкальном фестивале, но всей команде отказали в визах. По его словам, это случилось из-за его патриотической позиции.

Селиванов отметил, что официально в документе с причиной отказа значится недостоверная или недостаточная информация о будущем пребывании в стране. Это довольно часто встречающаяся формулировка в подобных решениях. На деле, уверяет он, консульство не стало выдавать ему шенген из-за его поддержки российских действий на Украине.

"По внутренней информации, которую нам передали, это связано непосредственно с политическими причинами: из-за финала сериала "Реальные Пацаны", где поднимается тема СВО, а также из-за моей патриотической позиции", – пояснил артист.

Он уверен, что последней каплей для французов стал его музыкальный клип, в котором снялся реальный военный и герой спецоперации. Именно поэтому в консульстве приняли решение не пускать знаменитость в Европу.

Ранее стало известно, что актеру Станиславу Садальскому запретили въезд на территорию Латвии.