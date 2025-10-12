Галич показала тело спустя два месяца после родов

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Блогер Ида Галич опубликовала на своем канале в Telegram новые снимки, на которых продемонстрировала фигуру спустя два месяца после родов. Знаменитость призналась, что не может похвастаться быстрым восстановлением формы, как некоторые инфлюенсеры, однако и плюсы в этом она тоже видит.
Ведущая показала на фото слегка округлый живот и немного подвисающую на нем кожу, которая пока не успела прийти в тонус после растяжения. По словам Иды, на грудном вскармливании она столкнулась с неприятным побочным эффектом – вес стал уходить значительно хуже, чем обычно.
"Но есть два небольших плюса, которых никогда у меня не было и после ГВ, наверное, не будет", – пошутила она про свою грудь.
Галич признавалась, что в беременность старается поддерживать свою форму, сохранять активность и не переедать. Поэтому за девять месяцев она набрала около 15 килограммов, что, по сравнению с первым периодом ожидания малыша, совсем не много. После рождения сына знаменитость поправилась более чем на 20 кило, но благодаря питанию и спорту смогла от них постепенно избавиться.
С заявлением выступил глава города