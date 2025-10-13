Стало известно состояние Билли Айлиш после нападения

Знаменитость стала жертвой агрессивного фаната

Состояние американской певицы Билли Айлиш удовлетворительное после того, как неизвестный поклонник напал на нее во время концерта. Мужчина резко потянул ее в зрительный зал, когда она проходила мимо толпы, в результате чего артистка сильно ударилась об ограждение.

Как рассказали очевидцы, нападавший изначально вызывал у многих подозрение, поскольку странно разговаривал с пришедшими на концерт девочками-подростками, находившимися поблизости. Он уверял, что не будет их преследовать, на что мать детей сделала неизвестному предупреждение.

Позже мужчина пробился сквозь толпу, чтобы якобы пожать Айлиш руку, но вместо этого начал утягивать ее за собой. Охранникам удалось вовремя среагировать – они не только оттянули певицу, но и смогли поймать нападавшего, передает женский журнал "Клео.ру".

После этого Билли сохранила самообладание и продолжила выступление. Что стало с агрессивным поклонником – неизвестно. По официальным данным, ему не было предъявлено никаких обвинений. Женщина с дочками также получила повреждения во время инцидента, ее осмотрели медики. Возвращаться на концерт на фоне случившегося она не стала.