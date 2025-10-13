Стало известно состояние Билли Айлиш после нападения

Стало известно состояние Билли Айлиш после нападения
Фото: Raph_PH / wikimedia.org
Знаменитость стала жертвой агрессивного фаната

Состояние американской певицы Билли Айлиш удовлетворительное после того, как неизвестный поклонник напал на нее во время концерта. Мужчина резко потянул ее в зрительный зал, когда она проходила мимо толпы, в результате чего артистка сильно ударилась об ограждение.

Как рассказали очевидцы, нападавший изначально вызывал у многих подозрение, поскольку странно разговаривал с пришедшими на концерт девочками-подростками, находившимися поблизости. Он уверял, что не будет их преследовать, на что мать детей сделала неизвестному предупреждение.

Позже мужчина пробился сквозь толпу, чтобы якобы пожать Айлиш руку, но вместо этого начал утягивать ее за собой. Охранникам удалось вовремя среагировать – они не только оттянули певицу, но и смогли поймать нападавшего, передает женский журнал "Клео.ру"

После этого Билли сохранила самообладание и продолжила выступление. Что стало с агрессивным поклонником – неизвестно. По официальным данным, ему не было предъявлено никаких обвинений. Женщина с дочками также получила повреждения во время инцидента, ее осмотрели медики. Возвращаться на концерт на фоне случившегося она не стала.

Источник: NBC

Секретная находка под землей: ВСУ прорыли туннель в зоне СВО

Находившиеся в нем люди были ликвидированы

Страны Балтии готовятся к эвакуации из-за нападения России

Переселить планируют несколько миллионов человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей