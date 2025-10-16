"Шансов никаких": Валерии предсказали разгром на "Грэмми"

"Шансов никаких": Валерии предсказали разгром на "Грэмми"
Фото: соцсети
В России не верят, что знаменитость может добиться успеха на Западе

Композиция певицы Валерии попала в лонг-лист американской премии "Грэмми". Однако шансов на победу и реальную номинацию у артистки нет, уверен музыкальный критик Олег Кармунин.

По его словам, в список ежегодно включают тысячи артистов по заявкам от лейбла. Но это не означает, что песня является какой-то выдающейся с творческой точки зрения.

"Шансов даже номинироваться у нее нет примерно никаких. Мне кажется, "Грэмми" делает такие лонг-листы ради пиара, чтобы каждый лишний раз рассказал у себя в соцсетях про "Грэмми"", – выразил он мнение.

Тем не менее, даже такой результат очень порадовал Валерию и ее супруга Иосифа Пригожина. Артистка призналась, что когда до нее дошли новости, то это стало настоящим шоком – она не помнит, чтобы ранее в список включали песни российских исполнителей и на русском языке.

Продюсер же выразил мнение, что из-за особенного отношения к русской культуре на Западе шансов попасть на номинацию у них нет. Также он уверен, что после такого успеха у Валерии появится много завистников, которые будут писать доносы и строить различные козни.

Как напоминает женский журнал "Клео.ру", песню "Исцелю" певица представила в 2025-ом году на одноименном альбоме. В ближайшее время члены Академии определят окончательных номинантов на премии, композиция российской исполнительницы сейчас проходит по трем номинациям.

Источник: Telegram

