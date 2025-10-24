Дело в Пугачевой: стало известно, почему продюсер Дзюник попал в больницу

Мужчина получал угрозы от неизвестных

Известный продюсер Леонид Дзюник опроверг новости о том, что его избили в Москве. Он утверждает – никакого нападения на него не совершали, однако он действительно получал угрозы от неизвестных из-за своего участие в передаче об Алле Пугачевой.

По словам знаменитости, ему поступали звонки, в которых его настойчиво просили перестать говорить что-либо об известной певице.

"Сказали, что если не заткнешься, мы тебе расскажем, как это правильно сделать", – поделился он.

После этого у Дзюника обострились проблемы с сердцем, он сильно перенервничал, ему потребовалась помощь врачей. Сообщается, что во вторник ему сделали операцию, сейчас его состояние оценивается как тяжелое. Под наблюдением медиков он пробудет еще 10 дней.

Продюсер утверждает, что ничего противозаконного о Пугачевой не говорил – только правду. В полицию обращаться из-за поступающих угроз он не планирует, поскольку перед общественностью не врал. И, по его словам, теперь певице нужно отвечать на вранье правдой.

Ранее Дзюник заявил, что Пугачева является "бабушкой в маразме".