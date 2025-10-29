Розенбаум создал собственные духи и рассказал, чем для него пахнет Россия

Знаменитый исполнитель попробовал себя в новой роли

Именитый российский музыкант Александр Розенбаум попробовал себя в неожиданной роли парфюмера. Совместно с московской компанией "Дигидон" он выпустил трилогию ароматов под названием "Свой – Чужой".

Музыкант признался, что этот необычный проект родился спонтанно, когда к нему обратились специалисты. Он не стал отказываться, но настоял на том, что готов участвовать только в создании "мужских, простых" духов, без модных нот "унисекса". Артист признался, что предпочитает запахи, напоминающие ему о родной земле.

"Есть, конечно, свои приоритеты, вкусы, запахи – это табак, нотки дегтя, свежего сена, полевых цветов. Все, что сопровождало меня по жизни. Любимый запах – это такое мироощущение земли, на которой я нахожусь. Меня интересует Россия, к запахам орхидей я не привык…", – сказал легендарный исполнитель в интервью женскому журналу "Клео.ру".

При этом Розенбаум подчеркнул, что от каждого человека должно хорошо пахнуть. Он напомнил: можно быть красивым и харизматичным, но если от человека дурно пахнет, никакое обаяние его не спасет.

Три аромата музыканта получили номера – 13, 09 и 51, что символизирует день, месяц и год его рождения. Каждый парфюм связан с определенным периодом жизни знаменитости.

