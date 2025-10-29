Розенбаум создал собственные духи и рассказал, чем для него пахнет Россия

Розенбаум создал собственные духи и рассказал, чем для него пахнет Россия
Александр Розенбаум. Фото: Пресс-служба
Знаменитый исполнитель попробовал себя в новой роли

Именитый российский музыкант Александр Розенбаум попробовал себя в неожиданной роли парфюмера. Совместно с московской компанией "Дигидон" он выпустил трилогию ароматов под названием "Свой – Чужой".

Музыкант признался, что этот необычный проект родился спонтанно, когда к нему обратились специалисты. Он не стал отказываться, но настоял на том, что готов участвовать только в создании "мужских, простых" духов, без модных нот "унисекса". Артист признался, что предпочитает запахи, напоминающие ему о родной земле.

"Есть, конечно, свои приоритеты, вкусы, запахи – это табак, нотки дегтя, свежего сена, полевых цветов. Все, что сопровождало меня по жизни. Любимый запах – это такое мироощущение земли, на которой я нахожусь. Меня интересует Россия, к запахам орхидей я не привык…", – сказал легендарный исполнитель в интервью женскому журналу "Клео.ру".

При этом Розенбаум подчеркнул, что от каждого человека должно хорошо пахнуть. Он напомнил: можно быть красивым и харизматичным, но если от человека дурно пахнет, никакое обаяние его не спасет.

Три аромата музыканта получили номера – 13, 09 и 51, что символизирует день, месяц и год его рождения. Каждый парфюм связан с определенным периодом жизни знаменитости.

К слову, недавно Розенбаум описал качества идеальной женщины.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник

Альянс скептиков: в Европе созрел антиукраинский план

Многим европейцам надоел затяжной конфликт

В США объявили о начале новой фазы СВО

Ситуация на поле боя стремительно меняется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей