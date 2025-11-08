Дава разнервничался из-за появления Мари Краймрери на одной телепередаче

Курс рубля
Блогер и музыкальный исполнитель Давид Манукян неожиданно взял интервью у своей супруги, певицы Мари Краймбрери. Супруг с непривычки нервничал: в эфире "Утро. ТНТ" Дава даже и не думал скрывать своего волнения.
"Я реально разнервничался из-за, что ты здесь сидишь", – признался блогер.
Впрочем, волновался Давид напрасно: аудитория обратила внимание на теплоту в их отношениях и комичность ситуации от такого взаимодействия. Марина пыталась приобщить возлюбленного к йоге – что, по словам Манукяна, было их маленьким семейным секретом.
В ответ Краймбрери предложила показать публике видеоролик, на котором Давид пытается постичь йогу.
Пара поговорила и о рождении дочки: жизнь мамы перевернулась с ног до головы. Ранее Мари не слишком пыталась следовать режиму, а теперь адаптировалась и встает рано утром. А во время послеродового восстановления она занималась с гантелями, подчеркнув, что ей такие нагрузки были разрешены. Да и не каждая женщина, по ее словам, может рассчитывать на супружескую поддержку.
"У меня она была, и я тебе за это благодарна", – призналась исполнительница к мужу.
Напомним, у звездной пары в мае 2025 года родилась дочка Николь. О долгожданном событии отец сообщил в соцсетях.
