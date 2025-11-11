В Черногории начались съемки автодрамы "Битва моторов" с Янковским и Борисовым

Курс рубля
В Черногории стартовал съемочный процесс "Битвы моторов", в которой главные роли отводятся героям Ивана Янковского и Юры Борисова. Проект повествует о становлении и развитии российского автомобилестроения – испытателях, бросивших вызов западному автопрому в начале прошлого столетия.
В основу киноленты легли события 1908 года. Автомобилист, энтузиаст Андрей Нагель решил построить автомобиль "Руссо-Балт", который призван стать доказательством того, что Россия способна конкурировать с передовым автомобилестроением тех лет.
К Нагелю присоединяется изобратель Дмитрий Бондарев (Юра Борисов). Вдвоем они планируют выступить в раллийной гонке в Монте-Карло, отмечает женский журнал "Клео.ру".
Режиссер кинокартины – Илья Маланин. Киносоздатели рассказали, что для съемок были сконструированы автомобили той эпохи. В массовке – около пятидесяти ретрокаров. А пейзажи Черногории стали заменой Монако.
В актерском составе – Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Дарья Муреева и Игорь Грабузов.
Как ожидается, съемочная группа отработает еще десять дней в Черногории. А выход на экраны ожидается в 2026 году.
Не так давно своими впечатлениями от работы с Борисовым поделился Андрей Кончаловский: режиссер признался, что испытывает исключительно положительные эмоции от артиста, который уже покоряет Голливуд и является профессионалом. Андрей считает Юру вдумчивым и пытливым, пытающимся с закрытыми глазами "погрузиться в неизвестность".
