В Черногории начались съемки автодрамы "Битва моторов" с Янковским и Борисовым

В Черногории начались съемки автодрамы "Битва моторов" с Янковским и Борисовым
Фото: соцсети
Спортивная драма выйдет на экраны уже в 2026 году

В Черногории стартовал съемочный процесс "Битвы моторов", в которой главные роли отводятся героям Ивана Янковского и Юры Борисова. Проект повествует о становлении и развитии российского автомобилестроения – испытателях, бросивших вызов западному автопрому в начале прошлого столетия.

В основу киноленты легли события 1908 года. Автомобилист, энтузиаст Андрей Нагель решил построить автомобиль "Руссо-Балт", который призван стать доказательством того, что Россия способна конкурировать с передовым автомобилестроением тех лет.

К Нагелю присоединяется изобратель Дмитрий Бондарев (Юра Борисов). Вдвоем они планируют выступить в раллийной гонке в Монте-Карло, отмечает женский журнал "Клео.ру".

Режиссер кинокартины – Илья Маланин. Киносоздатели рассказали, что для съемок были сконструированы автомобили той эпохи. В массовке – около пятидесяти ретрокаров. А пейзажи Черногории стали заменой Монако.

В актерском составе – Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Дарья Муреева и Игорь Грабузов.

Как ожидается, съемочная группа отработает еще десять дней в Черногории. А выход на экраны ожидается в 2026 году. 

Не так давно своими впечатлениями от работы с Борисовым поделился Андрей Кончаловский: режиссер признался, что испытывает исключительно положительные эмоции от артиста, который уже покоряет Голливуд и является профессионалом. Андрей считает Юру вдумчивым и пытливым, пытающимся с закрытыми глазами "погрузиться в неизвестность".

"Не переживет мир": опубликован новый план Киева в зоне СВО

Киевский режим оказался под давлением

Вloomberg: поддержка Украины в Польше дала трещину

Уровень поддержки граждан из соседней страны рухнул практически в два раза

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей