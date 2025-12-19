Вадим Верник презентовал книгу о Пеле

Не про футбол, а про жизнь: Вадим Верник презентовал книгу о Пеле
Вадим Верник. Кадр: соцсети
Журналист рассказал несколько удивительных историй

Вадим Верник представил публике новую книгу "Пеле. Бразильская самба. Неспортивные заметки". При этом журналист сразу обозначил главное: это не спортивная хроника и не биография легенды футбола, эта книга выросла из личных встреч и пережитых эмоций.

Поводом для издания стало 85-летие Пеле. Верник рассказал, что в конце 90-х, когда он только начинал работать на телевидении, ему неожиданно предложили снять фильм о великом футболисте, приехавшем в Москву. И журналист, не разбиравшийся в футболе и не смотревший матчи, решил согласиться – в итоге сделал историю не про спорт, а про человека.

Верник поделился интересным эпизодом: на встречу с легендой он взял гитару и в какой-то момент попросил своего собеседника что-нибудь исполнить – журналист знал, что футболист добился больших успехов в музыке. Сначала Пеле отказывался, но потом запел потрясающим низким баритоном.

Помимо Пеле, в книге появляются Никита Симонян, Александр Овечкин, Лучано Паваротти, Роберт Де Ниро и другие знаменитости.

Верник также поделился удивительной историей о футболке, которую ему подарил Пеле 30 лет назад. В какой-то момент он передарил ценную вещь племяннику, который увлекался футболом. В итоге вещь потерялась, но неожиданно нашлась в старом дачном шкафу прямо перед выходом книги.

В заключение беседы с журналистом женского журнала "Клео.ру" Верник отметил, что его книга для широкой аудитории. В ней много интересных бытовых историй, не связанных с футболом.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник

