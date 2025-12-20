Ткаченко рассказал, как его приняли за своего на съемках боевика в Душанбе

"Удивились, что не местный": Ткаченко рассказал о реакции на свою внешность в разных странах
Фото: кадр из фильма "Тропа гнева"/kino-teatr.ru)
Внешность артиста однажды охарактеризовали как "яркую национальную"

Звезда "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко снялся в остросюжетном боевике "Тропа гнева". Над картиной работал Таджикфильм" совместно с петербургским "Лендоком". Артем, сыгравший таджикского пилота, признался, что жители солнечной республики приняли его за своего – внешность у него довольно выраженная.

"Я, оказывается, на таджика похож! Очень они удивились, что я не местный", – вспомнил Артем в беседе с женским журналом "Клео.ру".

Произошло это на военном аэродроме, где проходили съемки. Для роли, кстати, актеру не потребовались навыки пилота – всего лишь на пару минут в кадре нужно было сделать вид, будто самолет падает в воздушную яму.

Артему не привыкать, что его постоянно принимают за своего в любой стране – принимали и за турка, и за еврея, и за грузина.

"А вообще, в какую бы страну я ни приехал, со мной часто начинают говорить на местном языке", – рассказал артист.

Кстати, на пробах Артем заметил свою фотографию, глянул на обратную сторону – а там написано карандашом, что у него "ярко выраженная национальность".

Таджикистан со столицей Душанбе потрясли Артема – до сих пор вспоминает 50-метровые колонны с лепниной и доброжелательных людей. А вот погода подкачала: горы встретили холодом, ветром и снегом. Съемки длились целый день, а согреться после работы не получалось: электричество отрубалось. На обратном пути домой по дороге в аэропорт актер попал в сильнейший снегопад, который парализовал все движение.

"Старожилы признавались, что такого лет 20 не было. Многокилометровые пробки, запорошенные люди с телефонами по обочинам, снимающие происходящее – как в фильме-катастрофе", – поделился Ткаченко.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник

