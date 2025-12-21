Бабкина решила избавиться от своего фонда, который помогал пожилым артистам

Курс рубля
Надежда Бабкина решила ликвидировать свой благотворительный фонд, который оказывал на протяжении практически 30 лет помощь пожилым артистам. Речь идет о "Фонде поддержки деятелей культуры", показавший за трехлетний период убыток в 68 тысяч рублей.
Певица приняла решение о ликвидации своего юрлица. В суде уже удовлетворили ее исковое заявление. Кредиторам отведен двухмесячный срок на предъявление требований певице.
Фонд был зарегистрирован в 1996 году. Певица была его совладелицей последующие девять лет, а спустя два года, в 2007-м, стала президентом фонда.
Организация оказывала помощь пожилым артистам в виде финансовой поддержки и предоставления социальных работников, также поддерживая молодые таланты.
В последний раз положительная финансовая ситуация у фонда произошла в 2021 году при доходе в 70 млн рублей с чистой прибылью 48 млн рублей.
Ранее Бабкина столкнулась с критикой после публикации фото с невесткой. Певицы выложила фото с их совместной поездки в Ялту. Многим бросилась в глаза внешность Надежды: пользователи бурно принялись обсуждать ее молодо выглядящее лицо, высказав предположение, что та слишком увлечена пластической хирургией и внешне напоминает теперь свою невестку.
