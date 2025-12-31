Куклачев рассказал, как встречал Новый год в тюрьме

Куклачев рассказал, как встречал Новый год в тюрьме
Юрий Куклачев. Фото: соцсети
Известный артист поделился необычной историей

Знаменитый дрессировщик кошек Юрий Куклачев рассказал, что новогодние праздники у него редко проходят дома. В жизни артиста январь почти всегда связан с гастролями, дорогами и выступлениями в разных городах нашей страны.

Любимец публики вспомнил один из самых необычных Новых годов, который пришелся на 2023 год. Тогда праздник он встретил в колонии для несовершеннолетних, где вместе со своей труппой дал концерт. Дрессировщик пояснил, что для ребят это была возможность ненадолго отвлечься от повседневной реальности и почувствовать атмосферу праздника.

Артист отметил, что для него и его коллег праздники давно стали рабочими днями, ведь в такие моменты особенно важно дарить радость зрителям, в первую очередь детям.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

Трамп пришел в ярость от атаки Киева на резиденцию Путина

В Белом доме заявили, что ни о какой "обороне" со стороны Украины речи не идет

Арестович* оправдал атаку Киева на валдайскую резиденцию Путина

Дроны якобы атаковали важнейший командный пункт, утверждает экс-советник офиса Зеленского

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей