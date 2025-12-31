Куклачев рассказал, как встречал Новый год в тюрьме

Известный артист поделился необычной историей

Знаменитый дрессировщик кошек Юрий Куклачев рассказал, что новогодние праздники у него редко проходят дома. В жизни артиста январь почти всегда связан с гастролями, дорогами и выступлениями в разных городах нашей страны.

Любимец публики вспомнил один из самых необычных Новых годов, который пришелся на 2023 год. Тогда праздник он встретил в колонии для несовершеннолетних, где вместе со своей труппой дал концерт. Дрессировщик пояснил, что для ребят это была возможность ненадолго отвлечься от повседневной реальности и почувствовать атмосферу праздника.

Артист отметил, что для него и его коллег праздники давно стали рабочими днями, ведь в такие моменты особенно важно дарить радость зрителям, в первую очередь детям.