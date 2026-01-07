Вдова Ширвиндта рассказала о первой встрече с супругом

Курс рубля
Вдова легендарного актера и бывшего худрука Театра Сатиры Александра Ширвиндта Нина (Наталья) Белоусова рассказала, что прожила вместе с супругом 58 счастливых лет. И в их доме на Котельнической набережной постоянно собиралось множество друзей – писателей, артистов, композиторов и архитекторов, которые устраивали тусовку на их легендарном балконе.
Кстати, ни разу, смеется Нина, соседи не выливали на них "помои". А сегодня благодарят за то, что смогли увидеть столько знаменитостей.
На фасаде дома теперь находится мемориальная доска Ширвиндту. Вне сцены бытом он особо не занимался – все было на супруге. Хотя та с утра до ночи работала в любимой мастерской. Строительство нового дачного дома и обустройство квартиры его не слишком интересовало.
"Он мне всегда говорил: "Делай что хочешь, только меня не трогай". И меня это очень устраивало – он доверял мне полностью. И только когда был конечный результат, я показывала ему", – вспоминает Белоусова.
Супруг приходит к ней во сне каждую ночь, спустя два года после своего ухода.
"Причем снится молодым, веселым, здоровым... Ведь знакомы мы были 73 года, еще со школы. В ту пору, в 1951-м, я окончила 8-й класс, а он – 9-й. Встретились мы на даче и больше уже не расставались. Ведь это была наша судьба...", – делится Нина.
