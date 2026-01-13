Надежда Бабкина рассказала, как восстанавливается после праздников

Знаменитость предпочитает уединение

Надежда Бабкина рассказала многочисленной армии фанатов, как возвращается к привычному рабочему ритму и каким видит для себя идеальный отдых. Оказалось, что после насыщенных январских каникул артистка сознательно выбрала полное уединение.

По словам знаменитости, первые дни отпуска она провела дома, практически не выходя на улицу. Ей было важно полностью отключиться от внешнего мира, забыть о делах и позволить себе редкую роскошь – побыть наедине с собой и собственными мыслями.

Исполнительница призналась, что тишина и спокойствие для нее – лучший способ восстановить силы. Такой формат отдыха она считает идеальным способом перезагрузиться перед новыми проектами и выступлениями.