Сафронов признался, что не может жить без Москвы

Художник очень любит родную страну

Популярный культурный деятель Никас Сафронов признался, что жизнь вдали от Москвы и России для него невозможна. Об этом он рассказал, делясь впечатлениями от недавней поездки за рубеж.

В конце декабря в индийском Мумбаи открылась выставка работ художника, которая стала частью культурного обмена между Россией и Индией и продлится до середины января. По словам знаменитости, изначально он планировал задержаться за рубежом дольше, однако реальность оказалась иной – уже через несколько дней он почувствовал острую тягу домой и провел за границей всего около недели.

Живописец отметил, что вдали от привычной жизни в очередной раз особенно остро осознал свою связь с Москвой. Художник подчеркнул, что для него родной город и страна – это не просто место проживания, а часть внутреннего мира, без которой он не представляет свою жизнь.