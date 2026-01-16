Сафронов признался, что не может жить без Москвы

Сафронов признался, что не может жить без Москвы
Никас Сафронов. Кадр: соцсети
Художник очень любит родную страну

Популярный культурный деятель Никас Сафронов признался, что жизнь вдали от Москвы и России для него невозможна. Об этом он рассказал, делясь впечатлениями от недавней поездки за рубеж.

В конце декабря в индийском Мумбаи открылась выставка работ художника, которая стала частью культурного обмена между Россией и Индией и продлится до середины января. По словам знаменитости, изначально он планировал задержаться за рубежом дольше, однако реальность оказалась иной – уже через несколько дней он почувствовал острую тягу домой и провел за границей всего около недели.

Живописец отметил, что вдали от привычной жизни в очередной раз особенно остро осознал свою связь с Москвой. Художник подчеркнул, что для него родной город и страна – это не просто место проживания, а часть внутреннего мира, без которой он не представляет свою жизнь.

Источник: 7Дней ✓ Надежный источник

Зеленский получил звонкую оплеуху с Запада: "Предпочел предать"

Киевский властитель продолжает цепляться за украинский трон

"Россияне решили": объявлено о начале новой фазы СВО

До завершения спецоперации еще далеко

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей