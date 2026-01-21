Кончаловский заявил, что артисты боятся сниматься в кино об СВО

Причина страха кроется не в творческих сомнениях

Режиссер Егор Кончаловский высказал мнение, что многие российские актеры стараются держаться подальше от проектов, связанных со спецоперацией. По его оценке, причина кроется не в творческих сомнениях, а в страхе возможных последствий за пределами страны.

Культурный деятель считает, что артисты опасаются попасть под западные санкции и лишиться работы или перспектив за границей. Он отметил, что подобные опасения действительно могут влиять на выбор ролей и заставлять актеров отказываться от участия в таких фильмах.

При этом режиссер подчеркнул, что лично не испытывает подобных страхов, так как уже находится под санкционными ограничениями. Он также напомнил, что неоднократно бывал в Донбассе и вместе со своей командой снял документальный фильм, посвященный ополченцам. Он дал понять, что этот опыт стал для него принципиальным и важным с человеческой точки зрения.