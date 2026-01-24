Бледанс заявила, что любит ездить в метро

Эвелина Бледанс. Фото: соцсети
Артистка с удовольствием спускается в подземку

Эвелина Бледанс рассказала, что спокойно относится к поездкам в московском метро и не считает подземку чем-то недостойным публичного человека. Актриса отметила, что для нее это прежде всего удобный и быстрый способ передвижения по городу, особенно в часы пик, когда автомобиль может застрять в пробках.

Знаменитость рассказала, что в метро ее иногда узнают, но реакция пассажиров в основном доброжелательная. Люди улыбаются, машут рукой, иногда просят сфотографироваться, при этом звезда не сталкивается с навязчивым вниманием или агрессией.

В то же время актриса призналась, что пользуется метрополитеном реже, чем ей хотелось бы. Это связано с тем, что она живет за городом, и в повседневной жизни у нее не всегда возникает необходимость спускаться в подземку. Тем не менее, знаменитость при случае с удовольствием выбирает метро как простой и практичный способ передвижения по Москве.

