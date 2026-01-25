Купервейс назвал ложью воспоминания артистов о Гурченко на ток-шоу

Проживший 18 лет с актрисой музыкант не переносит слухи, приписываемые звезде советской сцены

Константин Купервейс, проживший с Людмилой Гурченко 18 лет, с большим сомнением относится к тому, что сегодня говорят о покойной актрисе. Многие откровения звезд, якобы друживших с Людмилой Марковной, едва ли претендуют на реальность.

За годы совместной жизни Купервейс видел разве что одну пару, с которой актриса по-настоящему дружила. А за людей из ток-шоу музыкант испытывает натуральный стыд. Слова отдельных артистов искажают реальный характер и образ жизни, который вела звезда.

"<...> когда смотрю на них и слышу, что они говорят, мне стыдно! Многие даже не были с ней толком знакомы", – возмущается мужчина.

Так, кто-то, к примеру, утверждает, что в определенной ситуации Гурченко могла бы на эмоциях расплакаться.

"Как бы не так!", думаю я. "Да вот здесь она послала бы всех куда подальше и нисколечко не плакала". Я вообще ее слезы видел считанные разы за 20 лет совместной жизни", – высказался музыкант.

А на одной передаче по Первому каналу один актер из фильма "Мама" заявил, что Гурченко сломали ногу, отправив к профессору Илизарову, работавшему в Кургане – там ее будто бы оперативно вылечили.

"Даже не хочется писать об этом. Я ехал в скорой помощи в ЦИТО, все происходило там. Никаких Курганов. И не очень быстро ее вылечили. Она мучилась долго", – негодует Купервейс.

А другой артист уверял, что жил с Гурченко в гостинице и захаживал с ней покурить, помогая. Однако этой вредной привычки за Людмилой никогда не наблюдалось. Та в принципе никого к себе не подпускала.

Купервейс вспоминает прямоту, свойственную Людмиле. Та однажды сообщила: если в отношениях что-то пойдет не так, она уйдет. А Константин сам стал первым человеком, который от нее ушел – не взял ни копейки. Только один паспорт.