Брежнева поменяла псевдоним и отказалась петь по-русски

Вера Брежнева. Фото: соцсети
Именно в России исполнительница стала по-настоящему знаменитой

Певица Вера Брежнева объявила о резком повороте в своей карьере. Артистка отказалась от прежнего сценического имени и теперь планирует выступать исключительно под новым псевдонимом – Vira. Одновременно она полностью меняет творческий курс – блондинка решила исключить из репертуара песни на русском языке и переходит исключительно на украинский.

Более того, изменения затронули не только музыку, но и рабочие процессы. Команда исполнительницы состоит из украинских специалистов, общение ведется только на украинском языке, а русскоязычные композиции и заказы, связанные с нашей страной, больше даже не рассматриваются.

Сейчас артистка сосредоточена на сотрудничестве с украинскими медиа, посещает культурные мероприятия в Киеве и готовит новую концертную программу, полностью ориентированную на украинскую аудиторию. Параллельно она продолжает путешествовать по Европе.

Напомним, после начала конфликта России с соседним государством дива покинула нашу страну и поселилась в Италии.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
