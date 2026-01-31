Стриженова рассказала о последней встрече с Александром Олейниковым

Культурный деятель умер внезапно

Екатерина Стриженова поделилась переживаниями из-за о внезапной смерти режиссера Александра Олейникова, с которым ее связывала многолетняя дружба. Убитая горем знаменитость рассказала, что они виделись всего за неделю до трагедии, и тогда ничто не предвещало беды.

Известный культурный деятель скончался утром 24 января в центре Москвы. Как сообщается, ему стало плохо после выхода из бара. Медики, прибывшие на вызов, не смогли спасти мужчину. Предварительной причиной смерти называют оторвавшийся тромб.

Актриса призналась, что новость стала для нее сильнейшим ударом. Последняя встреча с ныне покойным режиссером произошла 17 января на траурной церемонии – прощании с общим знакомым. Теперь же смерть настигла и знаменитого продюсера, что стало огромной трагедией для его родных и близких.