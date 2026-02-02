Пенелопа Крус "засветила" стройные ноги для свежей фотосессии

Испанская кинозвезда не теряет форму даже в свои 50 с небольшим

Киноактриса Пенелопа Крус "засветила" свои роскошные ноги в свежей фотосессии от W Magazine. Для съемки были использованы исключительно образы от одного из модных домов с мировым именем – испанская звезда, как известно, является амбассадором Chanel.

51-летняя Пенелопа красуется на обложке в белом топе, который контрастирует с яркой красной юбкой в пол. А образ решили дополнить перьями.

Впрочем, есть и иные образы – Пе показывает стройные ноги в атласном платье с глубоким вырезом.

Автор снимков – Чжун Лин (в его портфеле работы с Николь Кидман, Жизель Бюндхен и другими кинозвездами)

Кстати, это не первая фотосессия Пенелопы для указанного журнала. Несколько лет назад она стала героиней другой фотосессии, которая была "срежиссированна" Педро Альмадоваром. Он решил представить давнюю знакомую в образе Кармен с традиционными испанскими образами и нетипичными нарядами.