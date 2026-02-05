Певец Хабиб попал в аварию на байке в отпуске

Исполнитель хита "Ягода малинка" попал в аварию в Таиланде
Хабиб Шарипов: Okras. Собственная работа/wikimedia.org
Артист показал разбитые колени

Отпуск в Таиланде обернулся для популярного у молодежи исполнителя Хабиба Шарипова неприятным инцидентом. Артист сообщил, что во время поездки на байке не справился с управлением и упал на одном из горных серпантинов.

Ситуация развивалась стремительно. Знаменитость опубликовал видеозапись, на которой видно, что после падения ему пришлось присесть прямо на улице. Звездные колени оказались разбиты, на коже были заметны ссадины, однако общее состояние артиста не вызывает серьезных опасений. Падение было довольно жестким, с переворотами, но без тяжелых последствий.

К счастью, звезде удалось избежать переломов и серьезных травм. Кумир молодежи обратился к своим подписчикам с эмоциональным призывом быть внимательнее и осторожнее, подчеркнув, что безопасность всегда должна быть на первом месте.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

