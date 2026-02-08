Безрукова назвала Москву одним из самых комфортных городов мира

Звезда обожает столицу

Российская актриса Ирина Безрукова поделилась своим взглядом на жизнь в столице и подчеркнула, что Москва во многом опережает крупнейшие мировые мегаполисы по уровню удобства. По ее мнению, российская столица давно стала городом, где повседневная жизнь устроена максимально комфортно и продуманно для человека.

Актриса отметила, что такое ощущение разделяют и ее знакомые, живущие за границей – многие из них искренне удивляются тому, насколько в Москве легко решаются бытовые вопросы и насколько город адаптирован к ритму современной жизни.

Особое внимание звезда обратила на развитую инфраструктуру сервисов. Она подчеркнула, что в любое время суток жители столицы могут заказать домой все необходимое, от продуктов до бытовых мелочей, не выходя из квартиры. Актриса добавила, что такая система особенно ценна для женщин, поскольку позволяет обходиться без лишних физических нагрузок и экономит время.