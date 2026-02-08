Бледанс рассказала, как победила ненавистников

Звезда с жалостью относится к злым людям

Актриса Эвелина Бледанс призналась, что давно перестала болезненно реагировать на хейт и воспринимает его как неизбежную сторону публичности. По ее мнению, поток злых комментариев чаще всего говорит о том, что человек заметен и умеет пользоваться своей популярностью.

Артистка отметила, что оскорбления и пожелания зла регулярно появляются у нее в личных сообщениях и под постами, но она сознательно не дает им эмоциональную реакцию. Знаменитость считает, что агрессия в Сети исходит от людей, недовольных собственной жизнью, которые ищут, на кого выплеснуть накопившееся раздражение.

Любимица публики уверена, что успешным и гармоничным людям просто некогда заниматься чужими достижениями и тем более унижать других. Она уверена, что хейтеры редко бывают счастливы или реализованы, а потому заслуживают лишь сочувствия.