Бледанс рассказала, как победила ненавистников

Бледанс рассказала, как победила ненавистников
Эвелина Бледанс. Фото: соцсети
Звезда с жалостью относится к злым людям

Актриса Эвелина Бледанс призналась, что давно перестала болезненно реагировать на хейт и воспринимает его как неизбежную сторону публичности. По ее мнению, поток злых комментариев чаще всего говорит о том, что человек заметен и умеет пользоваться своей популярностью.

Артистка отметила, что оскорбления и пожелания зла регулярно появляются у нее в личных сообщениях и под постами, но она сознательно не дает им эмоциональную реакцию. Знаменитость считает, что агрессия в Сети исходит от людей, недовольных собственной жизнью, которые ищут, на кого выплеснуть накопившееся раздражение.

Любимица публики уверена, что успешным и гармоничным людям просто некогда заниматься чужими достижениями и тем более унижать других. Она уверена, что хейтеры редко бывают счастливы или реализованы, а потому заслуживают лишь сочувствия.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

Киев крупно опозорился после попытки решить проблему со Starlink

У ВСУ до сих пор трудности с верификацией даже после обращения к Маску

Express: Запад напуган реакцией России на планы ввести войска на Украину

Москва предупредила, что силы "коалиции желающих" станут законной военной целью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей