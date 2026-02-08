Муцениеце с восторгом высказалась о втором муже

Агата Муцениеце и Петр Дранга. Фото: АГН "Москва"
Девушка очень счастлива в новом браке

Популярная российская артистка Агата Муцениеце поделилась яркими эмоциями после шоу своего любимого мужчины, музыканта Петра Дранги.

Любимица публики рассказала, как наслаждалась концертом, на котором ее благоверный дирижировал целым оркестром и представил новую музыку к балету. Девушка не стала скрывать эмоции и заявила, что увиденное произвело на нее сильнейшее впечатление и стало поводом для искреннего восхищения.

Многодетная мать отметила, что считает второго мужа выдающимся человеком. Влюбленная звезда была поражена красотой и масштабом его работы. Напомним, в конце прошлого года у двух знаменитостей родилась дочь.

