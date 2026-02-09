Дима Билан неожиданно признался, что влюблен: "Надолго"

О своей половинке певец ничего не говорит, несмотря на выражение чувств на публику

Дима Билан недавно слегка приоткрыл завесу тайны, лишь подогрев интригу – артист признался на одном из публичных мероприятий, что влюблен. Однако кому отдал сердце кумир миллионов и звезда "Евровидения", умалчивается.

Сам певец называет себя однолюбом – влюбляется редко, но чувства у Билана сохраняются "на очень долго".

"Такое мое психическое устройство. Да, вообще-то всегда (влюблен. — Прим. ред.), постоянно", – заявил исполнитель.

Однако раскрывать тайну артист не решился – до сих пор все гадают, кто является той самой. Дима и здесь не стал раскрывать подробности. При этом 44-летний артист заявил, что относится с уважением к институту брака и венчанию, хотя до сих пор ходит в холостяках.

"Я думаю, что просто больше уверенности появляется друг за друга, за то, что этот тандем, союз гарантированно будет справедливым. В этом, мне кажется, как раз заключается вот этот смысл печати в паспорте", – высказался Билан.

Венчание Дима также называет важным моментом – "небесной вещью", которая существует не одно столетие.