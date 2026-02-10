Бондарчук оскорбился критикой Певцова после выхода нового фильма

Бондарчук оскорбился критикой Певцова после выхода нового фильма
Фото: АГН Москва
Звезда "Бандитского Петербурга" разнес новогодний фильм "Буратино" - режиссер решил ему ответить

Дмитрий Певцов резко раскритиковал "Буратино" студии Федора Бондарчука, который собрал более 2 млрд рублей. Звезда "Бандитского Петербурга" заявил, что картины, вышедшие в новогодний прокат, не имеют отношения ни к детскому к кино, ни к какому-либо другому. 

Актер назвал новинку "вредным продуктом, который разлагает детей" – киноделы, по его словам, просто решили хорошо заработать. А Бондарчук в ответ заявил, что заявления Певцова оскорбительно – особенно режиссера возмутила формулировка "пилят бабло".

"Отвечать на это бессмысленно – всю жизнь кино нравилось или не нравилось. У нас все разбираются в кино, футболе и в сельском хозяйстве. Мне не нравится фильм Димы, кому-то нравится", – высказался Бондарчук.

Певцов обращал внимание на следующий момент: в РФ есть таланты, которые способны снять хорошие и глубокие проекты. Однако предпочтение, по его словам, в стране отдают франшизам и громким названиям.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник

