Цыганова рассказала, как смогла популяризовать свой стиль одежды за границей
Вика Цыганова. Фото: АГН "Москва"
Наряды звезды очень нравятся американцам, европейцам и арабам

Виктория Цыганова давно вышла за пределы концертной деятельности и создала собственный бренд одежды TSIGANOVA, вдохновленный русскими национальными костюмами. Эта идея родилась у звезды из желания создавать красоту и окружать себя вещами с характером и смыслом.

За три десятилетия бренд нашел поклонников не только в России, но и за рубежом. Артистка рассказала, что ее изделия покупают коллекционеры из Испании, Англии, США и ОАЭ, причем нередко собирают целые подборки. Звезду приглашали представлять коллекции в Милане и Дубае, однако часть планов сорвала пандемия.

Знаменитость подчеркивает, что делает ставку на русский стиль – кафтаны, душегреи и другие элементы с национальным колоритом. Все изделия создаются вручную и, как считает артистка, привлекают иностранцев теплотой, самобытностью и особой атмосферой русской культуры.

