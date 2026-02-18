Цыганова рассказала, как смогла популяризовать свой стиль одежды за границей

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Виктория Цыганова давно вышла за пределы концертной деятельности и создала собственный бренд одежды TSIGANOVA, вдохновленный русскими национальными костюмами. Эта идея родилась у звезды из желания создавать красоту и окружать себя вещами с характером и смыслом.
За три десятилетия бренд нашел поклонников не только в России, но и за рубежом. Артистка рассказала, что ее изделия покупают коллекционеры из Испании, Англии, США и ОАЭ, причем нередко собирают целые подборки. Звезду приглашали представлять коллекции в Милане и Дубае, однако часть планов сорвала пандемия.
Знаменитость подчеркивает, что делает ставку на русский стиль – кафтаны, душегреи и другие элементы с национальным колоритом. Все изделия создаются вручную и, как считает артистка, привлекают иностранцев теплотой, самобытностью и особой атмосферой русской культуры.
Испытания дрона с размахом крыльев в 7 метров пройдут уже в марте