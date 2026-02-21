Гайдулян из "СашиТани" перенес операцию на ноге: "Придется на костылях ходить"

Андрей Гайдулян из "СашиТани" пережил операцию: "Придется на костылях ходить"
Андрей Гайдулян и Валентину Рубцова. Кадр из сериала "СашаТаня". Фото: kinoteatr.ru
Актер находится под присмотром врачей

Андрей Гайдулян из "СашиТани" встревожил аудиторию снимком из больничной палаты: нога актера в гипсе, пациент смотрит вверх и держит воздушные шарики в виде числа 71.

Андрей признался, что с персоналом пришлось повоевать, чтобы те разрешили занести шарики в палату. 

Фото: соцсети

"<...> у меня ноги не ходят сегодня (потому что под наркозом), я сам кое-как телефон поставил и сфоткался. Потом обратно за ним ползать", – поведал Андрей.

В тот момент актер не стал ничего объяснять. Журналисты связались с ним и выяснили, что звезде ситкома сделали операцию после повреждения мениска. Ныне все хорошо: он проходит реабилитационный период.

Пока Андрей находится под присмотром медиков в больнице. Правда, говорит артист, какое-то время "придется ходить с костылем".

