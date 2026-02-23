Актер Гогунский забыл возраст своей дочери-певицы

Актер Гогунский забыл возраст своей дочери-певицы
Виталий Гогунский. Кадр: YouTube
Артист попал в неловкую ситуацию

Виталий Гогунский, которого зрители помнят по роли Кузи в телепроекте "Универ", снова оказался в центре скандальной ситуации. Поводом стал его пост в соцсетях, посвященный дню рождения наследницы Миланы Стар.

В поздравлении кумир миллионов написал, что девушка стала совершеннолетней и поздравил ее. Однако, на самом деле молодой певице исполнилось 16 лет, а не 18. Ошибка мгновенно вызвала бурную реакцию подписчиков и вновь заставила вспомнить о непростых отношениях артиста с бывшей супругой Ириной Маирко.

В опубликованном обращении мужчина тепло поздравил наследницу, отметив, что она вступает в новый этап жизни, скоро начнет по-новому смотреть на мир и самостоятельно принимать решения. Он также признался, что счастлив быть отцом такой чудесной девушки, и назвал ее настоящим чудом.

