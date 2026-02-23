Успенская призналась, что не отмечает день рождения с 2022 года

Звезда уже несколько лет обходится без пышных торжеств

Популярная российская исполнительница Любовь Успенская призналась, что уже несколько лет отказывается от празднования собственного дня рождения. Королева шансона появилась на свет 24 февраля 1954 года в Киеве.

Знаменитость напомнила, что в 2022 году дата ее личного праздника совпала с началом острой фазы конфликта нашей страны с соседним государством. В тот день она собиралась устроить торжество, однако в последний момент решила отменить все планы.

Знаменитость объявила, что ввиду сложившихся обстоятельств, пришла к решению не устраивать никаких праздничных мероприятий, в том числе и в честь себя, любимой, на протяжении всего периода боевых действий.