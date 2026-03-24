Надежда Бабкина расплакалась на публике

Звезда не смогла сдержать эмоции

Торжество по случаю дня рождения известной российской исполнительницы Надежды Бабкиной прошло прямо на сцене ее театра "Русская песня". В зале собрались близкие, друзья и коллеги, и вечер быстро перестал быть просто формальным событием – звезда в итоге отпраздновала день рождения прямо на сцене. Пожилая знаменитость настолько расчувствовалась, что даже расплакалась.

Артистка объявила, что для нее этот день всегда связан со зрителями, поэтому она и проводит его на сцене. Кумир россиян подчеркнула, что публика для нее самая важная часть жизни, и делить праздник с ней – это уже привычка.

Но один момент оказался слишком эмоционально заряженным. Когда из-за кулис вывезли большой торт с живыми розами, а артисты театра начали петь для дивы без музыкального сопровождения, она не сдержалась и расплакалась прямо на глазах у всех.

