Буланова назвала себя скуфом

Буланова заговорила о возрасте и сделала неожиданное заявление о себе: "Скуф"
Татьяна Буланова. Фото: соцсети
Дива ностальгирует по двухтысячным

Татьяна Буланова неожиданно иронично высказалась о себе, признавшись, что считает себя представителем поколения, которое молодежь сегодня называет словом "скуф". При этом певицу искренне удивляет, что ее концерты продолжают собирать огромное количество молодых поклонников.

В беседе с журналистами артистка рассказала, что до сих пор не может понять феномен своей популярности среди юной аудитории. По ее признанию, для нее остается загадкой, почему ее творчество вызывает такой живой отклик у молодых людей, хотя этот факт ее только радует.

Буланова с самоиронией отметила, что сама уже относит себя к поколению "скуфов". Певица также рассказала о своих музыкальных предпочтениях. Особенно близкой для нее остается музыка начала 2000-х годов, которая до сих пор вызывает у нее самые теплые эмоции и ностальгию.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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