Сын Зары стал жертвой школьной травли

Наследник серьезно пострадал

Знаменитая российская исполнительница Зара рассказала, что ее старший наследник столкнулся с жестокой травлей в школе, которая едва не подорвала его веру в себя. Звезда не скрывает, что этот тяжелый период стал настоящим испытанием для всей семьи и показал: от буллинга не защищают ни престиж учебного заведения, ни его высокий статус.

Исполнительница рассказала, что долго выбирала школу для детей, объехав множество учебных заведений Москвы. В итоге она остановилась на частной гимназии, рассчитывая, что многонациональный состав учеников поможет избежать конфликтов между ними. Но ожидания не оправдались. Старший сын оказался жертвой буллинга, из-за которого у подростка начал развиваться комплекс неполноценности.

Артистка рассказывает, что ей пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть сыну уверенность в себе. Она постоянно разговаривала с Даниилом, убеждала его ценить себя и не обращать внимание на выходки окружающих. Со временем ситуация изменилась: сейчас, как отметила звезда, молодой человек чувствует себя гораздо увереннее, пользуется вниманием сверстниц и больше не испытывает прежних переживаний.