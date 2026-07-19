SHAMAN продолжил концерт в Сочи после угрозы атаки дронами

Концерт под угрозой атаки: SHAMAN вышел на сцену после тревоги и потряс весь зал
Певец SHAMAN. Кадр: соцсети
Знаменитость продемонстрировал стойкий характер

Выступление SHAMAN в Сочи едва не сорвалось из-за угрозы атаки беспилотников, однако артист отказался заканчивать вечер и вернулся к публике, как только опасность миновала. Кульминацией шоу стало исполнение песни без музыки, с российским флагом в руках.

После первой композиции в зале объявили тревогу, зрителей срочно вывели из помещения, а программу пришлось остановить. Когда угроза была снята, люди вернулись на свои места, и вскоре на сцене снова появился Ярослав Дронов.

Не дожидаясь, пока полностью восстановят оборудование, певец решил продолжить выступление без фонограммы и музыкального сопровождения. Он исполнил песню "Я русский", подняв российский флаг, а весь зал подхватил припев.

Артист заявил, что русских невозможно сломать, и эти слова с готовностью подтвердил весь зал.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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