Россиянин назвал самую худшую страну для отдыха

Россиянин назвал самую худшую страну для отдыха
Фото: www.unsplash.com
Путешественник заявил, что больше туда никогда не поедет

Побывав в нескольких странах Азии, российский турист составил собственный антирейтинг и признался, что сильнее всего его разочаровала Камбоджа, несмотря на восторженные отзывы в интернете и яркие фото.

Молодой человек поведал, что приехал туда вместе со своей девушкой, рассчитывая на спокойный отдых, но уже в первые дни столкнулся с неприятностями. Его возлюбленную попытались ограбить прямо среди бела дня, и это, по его словам, напомнило обстановку в самых бедных кварталах Индии.

Он отметил, что отношение к туристам в этой тропической стране сводится лишь к желанию заработать. Местные жители, по его ощущениям, настроены холодно и недружелюбно, а уровень цен оказался неожиданно высоким – даже бюджетные места размещения стоили дорого, при этом качество сервиса оставляло желать лучшего.

Также путешественник пожаловался на слабо развитый транспорт: перемещаться по стране сложно и накладно. Что касается еды, то с ней, по его словам, тоже не все гладко: не везде можно найти кафе или магазин, а стоимость блюд часто завышена.

Источник: Дзен-канал "Кутовой про путешествия" ✓ Надежный источник

Путин передал Трампу тайное послание на встрече с Уиткоффом: подробности

Американский политик был сильно воодушевлен инициативой со стороны главы России

Российский президент дважды за сутки унизил Трампа: в Китае восторг

Американского президента назвали "посмешищем"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей