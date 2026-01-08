Россиянка увидела в турецком отеле голых немцев и устроила скандал

Россиянка увидела в турецком отеле голых немцев и устроила скандал
Фото: freepik.com
Возмущению женщины не было предела

Туристы из России пришли в негодование, увидев в сауне семейного отеля в Турции голых немцев. Инцидент произошел в Orange County 5*.

Так, россиянка прилетела в Турцию вместе с супругом, бабушкой и тремя детьми на четыре дня. Главным критерием при выборе был подогрев бассейнов. Однако, несмотря на гарантии менеджеров отеля, вода оказалась ледяной – лишь 14 градусов, как показал термометр после замеров персонала.

Женщина с ребенком отправилась греться в спа. Однако и там ее ждал сюрприз: мужчина и женщина полностью разделись в единственной работающей сауне. Турагент рассказал, что возмущению его клиентки не было предела. 

Персонал отреагировал на жалобы вяло: менеджер выдал нарушителям полотенца, попросив не устраивать скандал. Пара была возрастной, и ни мужчину, ни женщину отсутствие купальных принадлежностей нимало не смущало. Остальные посетители пришли в шок – ведь отель заявлял о себе как о семейном.

Хотя все было урегулировано после того, как туристы сделали замечание на повышенных тонах: россияне начали кричать, заявив, что уважаемая пара находится не у себя дома. В итоге последние, не сказав ни слова, покинули парилку.

Источник: ТурДом

