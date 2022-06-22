Россия выражает готовность к переговорам, Украина от них отказывается, пока не получит "более сильную" переговорную позицию

Украинская сторона ждет поставок оружия со стороны Запада, заявляя, что даже при их отсутствии готовы продолжать противостояние с Россией. В Киеве заявляют, что готовы вернуться к переговорному процессу с Москвой, но ближе к концу августа, когда их войска перейдут в контрнаступление. В то же время в России готовы в любой момент вернуться к обсуждению условий перемирия.

В западных странах отказываются от вещания российских телеканалов, транзит товаров в Калининградскую область через Литву был прекращен. При этом Владимир Путин во время ПМЭФ отметил, что изолировать Россию невозможно, и российское руководство будет готово к нормальному возобновлению отношений с ЕС и США, как только к власти придут адекватные политики.

Все новости спецоперации за неделю с 20 по 26 июня – в трансляции "Утра".

08:18 Украинская артиллерия с раннего утра начала обстрел Донецка.



22 июня

21:46 Украинская сторона использует медучреждения Одессы, Авдеевки, Приволья и Славянска для размещения вооружения и казарм, заявили в МО РФ.

21:08 Киевский район Донецка с самого утра по настоящее время подвергается постоянным, методичным обстрелам со стороны украинских националистов, люди пережидают в подвалах, многие предприятия остановили работу.

20:20 Всего за 2,5 часа украинские боевики выпустили по жилым кварталам Киевского р-на Донецка почти 80 снарядов калибром 155-мм, переданных странами НАТО.

19:45 Западные кураторы вывели киевскую переговорную команду из дипломатического диалога по поиску решения и начали наперебой убеждать себя и весь мир, что решение может быть найдено только на поле боя с Россией – постпред РФ при ООН Василий Небензя.

17:32 Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что массированные обстрелы города продолжаются, прилеты зафиксированы в районе дворца молодежи "Юность", недалеко стадиона "Донбасс Арена" горит летнее кафе.

16:32 Первое иностранное судно Azov Concord покинуло порт Мариуполя по коридору, организованному российскими военными.

15:46 Конашенков: свыше 600 солдат теробороны ВСУ отказались от участия в боевых действиях. Украинское военное командование столкнулось с тотальным падением боевого духа у солдат. Свыше 600 военнослужащих из состава батальона 101-й бригады теробороны отказались принимать участие в боевых действиях.

14:35 Глава МИД Латвии надеется, что Украина вступит в Евросоюз раньше 2050 года.

13:57 Украина ведет принудительную мобилизацию в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях, мужчины призывного возраста задерживаются, сообщили в Минобороны России.

13:24 Путин сообщил, что первый "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце года. Также в войска начали поступать комплексы С-500.

13:17 Власти ФРГ намерены предоставить Украине 30 ЗСУ "Гепард", систему ПВО "Ирис-т", РСЗО "Марс" и другие вооружения.

13:02 Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с РФ после визита европейских лидеров в Киев, заявил Песков.

12:46 Москва скоро ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, это серьезно скажется на жителях Литвы, сообщил секретарь Совбеза РФ Патрушев.

12:02 Глава ДНР Денис Пушилин разрешил принимать на службу по контракту иностранных граждан.

11:18 Гражданин Испании погиб на Украине, куда отправился для участия в боевых действиях, передает агентство Europa Press.

10:30 The Washington Post сообщил о гибели второго американского наемника на Украине.

10:04 Украина не успеет вступить в Евросоюз из-за его распада. ЕС может постигнуть участь СССР, считает Дмитрий Медведев.

9:46 Пожар на буровой платформе в Черном море продолжают ликвидировать. Сообщается, что огонь напрямую подошел к скважине.

8:50 Специалисты ВС РФ наладили вещание российского телевидения на территории всей Херсонской области.

8:25 Референдум в Херсонской области по вхождению в состав РФ запланирован на осень, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

21 июня

20:45 Песков заявил, что задержанные на Украине наемники из США были вовлечены в незаконную деятельность и должны понести ответственность за преступления.

19:34 СК РФ сообщил, что возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками буровой платформы в Черном море.

18:25 Свыше 90 человек эвакуированы с буровых платформ "Черноморнефтегаза", на объектах осталась охрана, сообщил Аксенов. По его словам, подтверждается информация о трех раненых и семи пропавших без вести после украинской атаки на буровые платформы.

17:35 При обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка пострадали 4 человека, в том числе ребенок, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

16:55 Российский СК направил в прокуратуры ДНР и ЛНР первые уголовные дела о преступлениях киевского режима.

16:50 Мэр Донецка заявил, что обстрел города продолжается, наблюдается дым в районе городской больницы № 1, в дыму близлежащий жилой комплекс "Вишневый.

16:15 Атака на вышки "Черноморнефтегаза" развязала РФ руки, в ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений, заявил РИА Новости депутат от Крыма Шеремет.

14:48 Три буровые платформы "Черноморнефтегаза" на Одесском месторождении получили повреждения в результате удара со стороны Украины. Добыча приостановлена.

14:32 В Одессе прогремели два сильных взрыва, сообщают местные жители.

13:54 Россия оставляет за собой право предпринимать действия по защите своих нацинтересов на фоне блокировски транспортного транзита в Калининград Литвой, сообщили в МИД.

13:20 ВСУ нанесли удар по Михайловке в ДНР, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили власти республики.

12:57 Украина нанесла удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

12:41 Минюст Украины сообщил о запрете судом партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".

12:20 Россия и Донбасс одержат победу в специальной военной операции, в этом нет сомнений, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

11:37 Совет ЕС продлил на год, до 23 июня 2023 года, санкции против Крыма и Севастополя.

11:22 Ракетой "Оникс" нанесен удар по аэродрому Арциз Одесской области, уничтожена станция управления БПЛА "Байрактар" и два аппарата, сообщили в Минобороны России.

11:06 Глава МИД Литвы сообщил, что запрет на транзит товаров в Калининградскую область был введен после консультаций с Еврокомиссии и под ее руководством.

11:02 Выборы губернаторов в 2022 году обязательно состоятся, несмотря на специальную военную операцию, сообщили в Кремле.

10:17 Если Евросоюз не исправит ситуацию с блокадой Калининграда, то сам же дезавуирует для России документы о членстве Литвы в ЕС, заявил глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов.

9:50 Утерян контроль над Метелкино в Северодонецке, сообщает глава Луганской ОГА Украины Сергей Гайдай

9:31 В центре Донецка раздались мощные разрывы.

8:51 Поселок Тошковка, южнее Северодонецка в ЛНР, освобожден от украинских военных формирований, заявил помощник министра внутренних дел республики.

8:17 Губернатор Брянской области сообщил об обстреле Украиной поселка Суземка. Пострадал один человек.

20 июня

Трансляция спецоперации за предыдущую неделю с 13 по 19 июня – по ссылке.