Важные бои ведутся на территории ЛНР

Старт спецоперации на Украине был дан российским главнокомандующим Владимиром Путиным 24 февраля. За прошедшее время российским войскам при поддержке бойцов двух республик Донбасса удалось существенно продвинуться.

Из последних важных достижений: 25 июня Минобороны РФ сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком в ЛНР. Спустя несколько дней начались бои за Лисичанск. Этот город, расположенный в Луганской народной республике, представляет важное стратегическое значение, его планируют освободить от украинских нацистов в кратчайшие сроки.

При это многим очевидно, что конфликт на Украине является резким обострением противостояния России и Запада. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что одной из целей спецоперации является "уничтожение американской химеры" в Незалежной.

07:50 Российские силовики обезвредили диверсионную группу украинских террористов в Херсонской области, в ее арсенале, помимо стрелкового оружия, были ПЗРК "Игла", противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы.

07:10 Восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают ВС РФ, выехали представители спецслужб. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор курской области Роман Старовойт.

29 июня

21:24 Канцелярия Ниинисте сообщила, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО.

21:23 Германия и Нидерланды предоставят Украине ещё шесть САУ Panzerhaubitze 2000.

21:01 Германия и Франция на саммите НАТО будут настаивать на сохранении Основополагающего акта Россия – НАТО 1997 года, хотя его не упомянут в итоговом заявлении, пишет Welt.

19:18 Взрывы в порту Бердянска произведены во время разминирования территории, заявили власти.

19:08 Член администрации Запорожской области сообщил о взрыве в порту Бердянска, не исключен теракт.

18:25 Болгария высылает 70 дипломатов и технический персонал посольства России.

17:44 США ввели запрет на импорт золота из России, сообщил Минфин страны.

17:34 В новый санкционный список США включена Тина Канделаки.

17:25 США расширили санкционный список по России, сообщили в Минфине.

17:14 Финский производитель шин Nokian Tyres с крупнейшим активом в России принял решение о контролируемом уходе с российского рынка.

16:34 Генсек НАТО Столтенберг заявил, что санкции в отношении России – это цена, которую стоит заплатить за свободу.

15:59 Заявления Запада о недопустимости переговоров России и Украины на данном этапе являются проявлением шизофрении – Лавров.

15:20 Белый дом сообщил, что США завтра объявят о размещении дополнительных сил в Европе на длительную перспективу.

14:50 Макрон, комментируя призывы Зеленского объявить Россию "спонсором терроризма", заявил, что не разделяет такой "методологии".

14:26 Лисичанск остался последним форпостом ВСУ в ЛНР, уже освобождено 98% территории республики, заявил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

13:40 G7 заявила, что будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", в том числе поставками оружия.

13:25 Рогозин: НАТО передает украинским военным спутниковые снимки, полученные от частных западных компаний.

13:13 Спикер парламента ЛНР допустил, что сдавшихся украинских военных с северодонецкого "Азота" могут обменять

12:25 В ЛНР отследили передвижение американской РСЗО, из которой обстреляли Перевальск, она скоро будет уничтожена.

11:53 Байден заявил, что "семерка" работает над решением вопроса экспорта зерновых с Украины.

11:18 Средства ПВО РФ перехватили семь украинских ракет "Точка-У" в ЛНР и 10 ракет РСЗО в Харьковской области и ДНР.

11:16 Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета Су-25 и один вертолет Ми-8 ВСУ.

10:38 Киев впервые ударил по Донбассу мощной американской ракетой.

09:43 СК РФ предъявил украинскому военному обвинение в убийстве жителя Мариуполя за неправильное произношение слов на украинском.

09:20 Кравцов сообщил, что вопрос переноса учебного года в приграничных с Украиной территориях не обсуждается.

08:39 Трасс призвала Запад не проявлять признаков усталости или желания уступить на фоне украинского кризиса.

08:11 Турецкая компания намерена передать Украине три беспилотника Bayraktar



28 июня

21:45 Завод "Азот" в Северодонецке почти не пострадал и скоро заработает на благо ЛНР, заявили в Народной милиции.

21:35 В ситуации с торговым центром в Кременчуге много несостыковок, выглядит как провокация в Буче, заявил первый зампостпреда РФ при ООН.

21:19 Компания Baykar заявила, что бесплатно передаст Украине три беспилотника Bayraktar, на которые украинцы собирали деньги всей страной.

20:19 Зампред Совбеза РФ Медведев: ответные меры РФ на запрет транзита в Калининград будут очень жесткими, они способны "перекрыть кислород" нашим прибалтийским соседям.

19:27 На территории "Азовстали" эксгумированы останки 172 украинских военных, сообщила генпрокуратура ДНР.

18:59 Байден объявил о повышении импортных пошлин на ряд товаров российского экспорта в связи с приостановкой нормальных торговых связей с Россией.

18:17 Украина получила от Японии кредит в $500 млн. Срок его погашения составит 30 лет, сообщили в Киеве.

17:29 Ракеты попали в торговый центр в городе Кременчуг, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

17:01 Москва подтвердила свое участие в саммите G20, Индонезия надеется на очный формат мероприятия – Кремль.

16:28 Зеленский провел встречу с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве.

16:26 Россия ввела санкции против 43 граждан Канады. В перечне теперь 701 человек.

16:12 В Минобороны сообщили об уничтожении цехов завода ‘Артем’ в Киеве, где производились боеприпасы для РСЗО.

15:12 Помощник президента США Салливан подтвердил, что Вашингтон поставит Киеву средства ПВО средней и большой дальности.

14:48 Киев пытается с помощью заградотрядов остановить бегство своих подразделений в районе Лисичанска – МО РФ.

14:47 ВКС РФ высокоточным оружием поразили три взвода РСЗО "Град", взвод гаубиц М-777, два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт".

14:40 ВС РФ нанесли ракетный удар по цехам ракетно-строительной корпорации "Артем", расположенной в украинской столице. Там производили боеприпасы для украинских РСЗО, объект поражен.

14:23 Зеленский заявил, что "сейчас не время для переговоров", передает Франс Пресс.

13:54 Зеленский заявил лидерам G7, что хочет, чтобы военные действия на Украине закончились до наступления зимы, передает Рейтер.

14:47 В ДНР заявили, что украинские войска потеряли погибшими в общей сложности более 50 тысяч человек.

13:23 Электричество будет подведено к порту Мариуполя в считанные дни – Пушилин.

13:01 Кремль: РФ уважает право ДНР и ЛНР самим решать вопрос о своем будущем.

12:20 Помощник Кадырова по силовому блоку заявил, что найдены доказательства подготовки северодонецкого аэропорта под создание базы НАТО.

11:39 Украина заявила, что прекращает действие двух соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности.

11:11 На данный момент в заложниках у боевиков на территории "Азота" не остается никого, сказал посол ЛНР.

10:43 Руководитель управления разведки украинского минобороны Буданов в интервью FT пригрозил России терактами и диверсиями на ее территории.

10:17 Во дворце культуры освобожденной Новой Каховки в Херсонской области заработала доставленная из Санкт-Петербурга выставка военно-исторического музея артиллерии.

09:32 Из промзоны северодонецкого "Азота" за воскресенье эвакуировано еще более 500 мирных жителей, сообщила Народная милиция ЛНР.

08:48 Парламент ДНР допустил отмену смертной казни после трибунала над военными преступниками.

08:11 Силы ЛНР и РФ активно сжимают кольцо в Лисичанске, сообщает источник.

07:06 Бойцы "Ахмата" и Народной милиции ЛНР продолжают зачистку территории "Азота".

27 июня