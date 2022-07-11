Украина заявляет о намерении начать освобождение южных регионов

Прошедший в Индонезии саммит стран "Большой двадцатки" выявил, что европейская точка зрения на СВО среди других участников не возобладала, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, представители ряда стран не стали называть главного "агрессора" на Украине, но все сошлись во мнении, что необходимо проработать план ликвидации последствий конфликта во всем мире.

Глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что Украина готовится вернуть контроль над некоторыми южными регионами, которые сейчас заняты российскими войсками. Это заявление он сделал на фоне просьбы вице-премьера Ирины Верещук к жителям Херсонской области покинуть регион.

Что происходит во время российской спецоперации на Украине – в трансляции "Утра" за неделю с 11 по 17 июля.

9:02 Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июля 2022 года 03:45 по московскому времени, сообщает Росавиация.

8:32 Поставки газа по "Северному потоку" прекратились с 7.00 мск понедельника, следует из данных оператора магистрали.

11 июля