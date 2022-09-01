Эксперты прогнозируют длительность конфликта, как минимум, до конца зимы

Предыдущую неделю обстрелы Запорожской АЭС не прекращались – обе стороны обвиняют друг друга в происходящем. Киев утверждает, что ВС РФ намерены отключить Украину от энергоснабжения, а Москва полагает, что ВСУ намерены спровоцировать возникновение гуманитарной катастрофы. На этом фоне Макрон договорился с Путиным о визите специалистов МАГАТЭ на ядерный объект.

Перед началом нового учебного года российский президент поручил выплатить по десять тысяч рублей семьям школьников от 6 до 18 лет в Донбассе и других освобожденных регионах – все средства будут зачислены не позднее 15 сентября.

Все новости спецоперации с 29 августа по 4 сентября – в трансляции "Утра".

09:33 Из-за обстрелов ВСУ на Запорожской АЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов..

09:10 Две диверсионные группы численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах от Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны РФ. Диверсанты планировали захватить территорию электростанции, российские военнослужащие принимают меры по ликвидации врага. С самого утра ВСУ обстреливают Васильевку и район ЗАЭС. Их провокация направлена на срыв прибытия делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

08:50 В Энергодаре отменены все мероприятия на 1 сентября из-за ударов по городу – ВГА.

08:19 В районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, по ним работает авиация, сообщил РИА Новости глава города.

1 сентября

21:47 Российские комплексы ПВО сбили 57 снарядов украинских РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган", а также семь дронов в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

20:40 Россия направила членам Совета Безопасности ООН письмо со свидетельствами обстрела Запорожской АЭС украинскими войсками 29 августа.

19:25 Школьники на освобождённых территориях Харьковской области в качестве основного языка обучения в основном выбирают русский, несмотря на возможность изучать украинский.

18:58 Саперы проверили 15 образовательных учреждений в Мариуполе, где с 1 сентября начнется учебный год,.

18:29 Киевский режим продолжает намеренные обстрелы школ, больниц, детсадов и жилых домов, особенно с учетом поставок из США и стран Европы дальнобойного оружия – МО РФ.

18:00 В Крыму на период спецоперации запрещены продажа большинства видов пиротехники и полеты гражданских дронов.

17:45 ВСУ за сутки ударили по ЗАЭС и территории Энергодара более 100 раз с помощью беспилотников и артиллерии.

17:22 Умер один из раненных при ударе ВСУ по колонии в Макеевке, заявили в Штабе территориальной обороны ДНР.

17:10 ВСУ ударили по Макеевской исправительной колонии, ранены трое осужденных, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

16:57 Референдум о статусе освобожденных территорий Запорожской области пройдет в сентябре, точная дата пока неизвестна.

16:31 Украинские войска наносят артиллерийские удары по береговой линии Энергодара, в том числе неподалеку от Запорожской АЭС.

16:05 Гросси назвал целью миссии МАГАТЭ на ЗАЭС "предотвращение ядерной аварии", сообщает Reuters.

15:15 Миссия МАГАТЭ прибыла в город Запорожье в преддверии своего визита на АЭС.

14:48 СМИ сообщили о прибытии миссии МАГАТЭ в Запорожье.

14:34 Страны ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, заявили в МИД Венгрии.

14:31 Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил о подписании договора с "Газпромом" о поставке в стану с 1 сентября дополнительных 5,7 млн кубометров газа ежедневно по "Южному потоку".

13:59 Вооруженную группу диверсантов, готовившую крупный теракт на Запорожской АЭС, задержали в Энергодаре.

13:00 Украинские силы добились "успехов" в трех районах Херсонской области – Reuters.

12:51 Украинские войска понесли значительные потери и были отброшены в ходе безуспешных атак на Архангельское, Ольгино и Терновые Поды, сообщили в Минобороны России.

12:41 Часть ракет для РСЗО Himars дальностью до 300 км уже завезена на территорию Украины, союзные силы пытаются уничтожить их, сообщил Пушилин.

12:23 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин заработал очень крепкий "бэкграунд доверия" среди населения страны.

12:07 Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва требуют от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России, а пока этого не произойдет, намерены сами ограничить въезд россиян.

10:40 Украинский беспилотник сбит российскими военными рядом с Запорожской АЭС.

10:37 Глава МИД Люксембурга считает, что новые санкции против РФ нельзя вводить вечно, когда-то нужно перейти к дипломатии, но ее время еще не пришло.

9:52 В Белгородской области продолжаются взрывы, очевидцы сообщают о столбе дыма в районе Яковлево.

9:33 Энергодар и ЗАЭС в преддверии приезда комиссии МАГАТЭ за минувшие сутки подверглись более 60 ударам из БПЛА и артиллерии.

9:09 В Крыму произошел сильный пожар. Очевидцы сообщают, что горит старая постройка в поселке Красногвардейское, где располагается магазин.

9:02 "Газпром" подтвердил полное прекращение поставок газа по "Северному потоку" в связи с техническими работами.

8:39 МАГАТЭ рассчитывает организовать постоянную миссию на ЗАЭС – глава МАГАТЭ Гросси.

7:45 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сегодня утром в Белгороде произошли "несколько взрывов", после чего сработала система противовоздушной обороны.

31 августа

20:37 Централизованная подача воды населению Макеевки с 31 августа будет осуществляться раз в три дня, сообщили во вторник в министерстве информации ДНР.

20:01 ВСУ во вторник за час дважды обстреляли Донецк, выпустив по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в СЦКК.

19:00 Следователи СК РФ работают на месте сегодняшних обстрелов в Новой Каховке.

18:20 Украинские войска вновь обстреляли Энергодар, передает корреспондент РИА Новости.

17:02 Украинские войска во вторник за десять минут обстреляли Кировский район Донецка и Новобахмутовку, выпустив в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в СЦКК.

16:12 Украинские войска нанесли ракетный удар по частому сектору Новой Каховки из HIMARS, есть раненые, одна женщина погибла, сказали РИА Новости власти района.

14:34 Путин проводит встречу с Золотовым, просит доложить, как идет работа росгвардейцев на Украине.

14:17 Пентагон признает, что вряд ли военный потенциал Украины достаточен для достижения "значительных успехов" на южном направлении.

13:57 ВСУ ведут обстрел береговой линии города Энергодара, чтобы сорвать миссию МАГАТЭ, сообщает ВГА.

13:36 Подготовка к международному трибуналу над украинскими военными преступниками в ДНР находится на завершающей стадии – Пушилин.

13:11 Ракетным ударом уничтожены производственные цеха завода "Интервзрывпром" в Кривом Роге, где производились взрывчатые вещества для ВСУ.

13:03 При разгроме проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на николаево-криворожском и других направлениях ВС РФ уничтожили 48 танков, более 1,2 тыс украинских военнослужащих.

12:34 ПВО сбила БПЛА в пригороде Севастополя, заявил губернатор.

12:18 CNN: направляющаяся на Запорожскую АЭС миссия МАГАТЭ из 14 человек прибыла в Киев.

11:40 В миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС – эксперты из Польши, Литвы, Сербии, Китая, Франции, Италии, Иордании, Мексики, Албании, Северной Македонии, в группе нет представителей Британии, США и РФ.

11:23 ВСУ предприняли попытку контрнаступления в районе села Кодемы ДНР, она отбита союзными войсками – Басурин.

11:02 ВСУ целенаправленно бьют по критически важным объектам Запорожской АЭС, чтобы вызвать выброс радиоактивного материала - Рогов.

10:54 Западная часть Новой Каховки остается без электричества из-за обстрелов ВСУ.

10:30 Украинские войска оборудуют позиции в жилом секторе Николаева.

10:03 Страны ЕС обсуждали создание миссии по подготовке украинской армии еще до начала боевых действий – Боррель.

09:40 В Херсоне прогремели не менее пяти взрывов, предположительно, работает российская система ПВО.

09:13 ВСУ в очередной раз обстреляли Антоновский мост через Днепр в Херсоне, инфраструктура переправы не повреждена.

08:23 ВСУ обстреляли территорию Запорожской АЭС, два разрыва зафиксированы у здания хранилища отработавшего топлива.

08:00 ВСУ обстреляли поселок Гольмовский в пригороде Горловки из реактивной системы залпового огня "Град", выпустив 10 ракет.

03:40 Минобороны РФ сообщило о неудачной попытке наступления ВСУ на юге Украины.

30 августа

20:14 29 августа в течение дня по прямому указанию Зеленского ВСУ предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения украинской армии понесли большие потери – МО РФ.

19:45 Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев призвал киевские власти прекратить варварский обстрел Каховской ГЭС, в противном случае может быть нарушено электроснабжение и самой Украины.

18:47 Здание школы получило повреждение в Никитовском районе Горловки в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько.

17:40 СК России сообщил, что зафиксирует и расследует обстоятельства преступления в отношении скончавшегося замглавы херсонской областной администрации Ковалева. По предварительным данным, он погиб от огнестрельного ранения, нападение было совершено вчера у него дома. Жертвой злоумышленников также стала девушка, жившая совместно с погибшим.

17:30 В Мелитополе 5 взрывов, передает корреспондент РИА Новости.

17:19 Почти 360 мирных жителей, в том числе 18 детей, погибли в Донецкой Народной Республике за 193 дня эскалации, пострадали 3232, заявило представительство ДНР в СЦКК.

16:54 Ситуация на Запорожской АЭС после украинской ракетной атаки контролируемая, радиационный фон в норме, сообщили РИА Новости власти региона.

16:29 Крыша спецкорпуса № 1 Запорожской атомной электростанции оказалась пробита в результате обстрелов украинских войск, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

15:24 Украинские войска в понедельник в 14.42 мск выпустили четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Ленинскому району Донецка, заявило представительство ДНР в СЦКК.

14:50 Глава Крыма Аксенов опровергает сообщения о начале наступления ВСУ на южном направлении.

14:47 Танковый батальон и два пехотных батальона ВСУ брошены в направлении Великая Костромка – Дутчаны, сообщает журналист Анатолий Шарий.

14:27 В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест.

13:40 В Минобороны Украины заявили о начале наступательных операций на юге страны.

12:48 В МИД ФРГ заявили, что не считают разумным запрет выдачи шенгенских виз россиянам.

12:44 Зеленский заявил, что отсутствие "Росатома" в санкционных списках "ненормально".

12:40 Путин планирует 1 сентября посетить Калининград.

12:18 Украинский беспилотник сбили на подлете к хранилищу ядерного топлива и отходов на Запорожской АЭС, серьезных разрушений удалось избежать.

11:25 Гендиректор МАГАТЭ намерен оставить несколько человек на Запорожской АЭС на постоянной основе, рассказал российский постпред Ульянов.

10:51 Россияне, имеющие недвижимость в Эстонии, могут потерять ее, если из-за введенного визового запрета и отказа банков проводить платежи не смогут оплачивать счета, сообщил вице-канцлер эстонского МВД Коммусаар.

10:18 Франция готова обеспечить поставки газа в Германию, заявила госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоуренс Бун.

9:51 В Херсонской области убит заместитель председателя по сельскому хозяйству Алексей Ковалёв, сообщила Baza.

9:49 ФСБ установила участника украинской диверсионно-террористической группы, готовившего убийство Дарьи Дугиной.

9:10 В Турции сообщили о выходе трех судов с зерном из украинских портов.

8:39 Страны Балтии предложили ЕК внести в 8-й пакет санкций против России меры в отношении торговли и энергетики, новые ограничения по SWIFT, сообщили в МИД Эстонии.

8:28 Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС на этой неделе.

29 августа