Попытки незалежных прорваться были успешно отражены

Уже больше полугода на территории украинского государства проводится специальная военная операция по защите мирных жителей двух республик Донбасса. Союзные войска РФ и ЛДНР успешно реализуют поставленные перед ними задачи. Однако и украинские боевики, подгоняемые кураторами с Запада, не сидят на месте.



Так, незалежные вояки осуществили неудачные попытки прорваться в сторону Херсона. В результате они потеряли на поле боя огромное количество военной техники и живой силы. Однако, судя по всему, киевский режим готов на любые жертвы ради того, чтобы создать видимость бурной деятельности.

Также не прекращаются попытки Вооруженных сил Украины атаковать Запорожскую АЭС. При этом незалежных явно не смущает, что такие действия могут привести к ядерной катастрофе мирового масштаба. Последние события с украинского фронта – в трансляции "Утра". Предыдущую сводку можно посмотреть здесь.

08:00 Глава "Росатома" о докладе МАГАТЭ: главное, что зафиксировано в этом документе – что МАГАТЭ увидело подтверждение обстрелов.

7 сентября

20:11 Издание The Hill пишет, что в Белом доме перестали беспокоиться об эскалации конфликта, принимая решения о поставках вооружения Украине.

20:00 Генсек ООН Антониу Гутерриш полагает, что российской делегации должны быть выданы визы для участия в Генассамблеи.

19:45 Белый дом заявил, что решение не включать РФ в список стран-спонсоров терроризма является окончательным.

19:38 ВСУ снова нанесли артиллерийский удар по Энергодару.

19:32 Еврокомиссия утвердила предложение не признавать российские паспорта, выданные на подконтрольных РФ территориях Украины.

19:06 Комендант Бердянска Артем Бардин, который получил тяжелые ранения в результате подрыва его автомобиля сегодня днем, скончался в больнице, сообщают в Telegram. Подтверждения информации нет.

18:36 По мнению Владимира Путина, российский МИД не должен руководствоваться принципом взаимности в вопросе отмены виз Западом. Он сообщил, что поручит ведомству проработать расширение безвизового режима с другими странами.

18:16 Генсек НАТО примет участие в заседании группы по оказанию военной помощи Киеву 8 сентября в Германии.

18:07 В военно-гражданской администрации Харьковской области опровергли сообщения об украинском наступлении под Балаклеей.

17:23 МАГАТЭ в докладе по итогам миссии за ЗАЭС: обстрелы станции и ее окрестностей нужно прекратить для поддержания физической целостности АЭС.

17:13 Стоимость шенгенской визы для россиян вырастет с 35 до 80 евро, максимальный срок изготовления визы увеличится с 10 до 45 дней, сообщили в Еврокомиссии.

16:57 В Бердянске прозвучал еще один взрыв, в район Слободка выехали пожарные – власти Запорожской области.

16:23 Отдельные страны союза могут пересматривать принятые решения по уже выданным визам, заявили в ЕК.

16:08 Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией с 12 сентября.

15:58 В Херсоне прозвучало около десяти взрывов, предположительно, работает российская ПВО.

15:51 Раненный при взрыва машины в центре Бердянска комендант города Бардин госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщают власти города.

15:40 В Бердянске был взорван автомобиль принадлежащий коменданту города, затем произошла перестрелка, как минимум 1 человек в больнице, сообщили власти региона.

15:24 Взрыв около администрации Бердянска – теракт, заявили власти Запорожья.

15:01 Очевидцы в Бердянске сообщают, что взрыв и стрельба слышны у здания администрации.

14:51 Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сообщили в Букингемском дворце.

14:17 ВС РФ уничтожили за сутки более 210 украинских военных на николаево-криворожском направлении – Конашенков.

14:00 Из-за попадания снаряда в ТЭС Энергодара мазут попал в водоканал, из которого подается вода на Запорожскую АЭС.

13:52 Оптовый рынок загорелся в Новой Каховке после удара ВСУ, сообщили в ВГА.

13:40 МО РФ: ВСУ продолжали неудачные попытки атаковать на отдельных участках николаево-криворожского направления.

13:11 В Энергодаре слышны звуки взрывов, город обесточен.

13:03 Шольц не изменил своей негативной позиции по поставке Украине танков Leopard 2 в воскресном разговоре с украинским премьером Шмыгалем, когда тот стал просить танки.

12:45 Пострадавший из-за многочисленных обстрелов со стороны ВСУ Антоновский мост в Херсоне пока нет смысла восстанавливать - Стремоусов.

12:03 Судно Anastasia с украинским продовольствием прибыло в порт Текирдаг. На нем находится 3,8 тыс. тонн пшеницы.

11:29 Курский губернатор сообщил, что в приграничном поселке Теткино зафиксировано более 20 прилетов, поврежден трансформатор, поселок обесточен.

10:55 Росгвардия обнаружила в Лисичанске документ, подтверждающий большие потери среди военнослужащих ВСУ.

10:07 Для организации встречи Путина и Зеленского нужно построить фундамент договоренностей, которые будут закреплены, но об этом речи не идет – Кремль.

09:34 ВСУ сбросили с беспилотника снаряд на крышу здания паспортного стола в Энергодаре, в котором выдавали российские паспорта.

09:03 Система ПВО сбила большую часть ракет, выпущенных ВСУ по Новой Каховке и Каховской ГЭС.

08:39 Центр Федерального медико-биологического агентства России будет создан в Мариуполе.

08:15 Первых 4 осужденных киевским режимом за "сепаратизм", которые находились в заключении в Мариуполе, освободили в Донецке.

08:00 Центр Федерального медико-биологического агентства России будет создан в Мариуполе.

6 сентября

20:50 В Донецке в понедельник без электричества остались 25 тысяч абонентов в двух районах, обесточены 90 подстанций, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

20:35 Курский губернатор сообщил, что украинские войска снова обстреляли приграничный поселок Теткино, зафиксировано не менее 12 прилетов, система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет.

19:33 Президент РФ Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим пойти добровольцами для участия в спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

18:50 Украинские войска в десятый раз за сутки обстреливают район Новой Каховки в Херсонской области, работают системы ПВО, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

18:13 Российские войска за сутки поразили 48 украинских артиллерийских подразделений, живую силу в 152 районах и одну пусковую установку HIMARS в Харьковской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

17:00 Первым украинским военнослужащим в Харьковской области, которые отказались воевать против России и сдались союзным силам, разрешили вернуться к семьям, передает корреспондент РИА Новости.

15:40 Украинские войска возобновили обстрел Запорожской АЭС, нанеся по меньшей мере три удара с противоположного берега Днепра, сообщили власти Энергодара.

14:22 Первым украинским военным, сложившим оружие и отказавшимся воевать против России, разрешено вернуться к своим семьям в Харьковской области.

14:02 Еврокомиссия и Украина подписали документ о выделении Киеву 500 млн евро помощи.

13:38 Украинский посол в Казахстане извинился за свои заявления о русских, сейчас он находится в отпуске.

13:12 МО РФ: украинские военные продолжали попытки закрепиться на отдельных участках николаево-криворожского направления, за сутки потеряли там 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронемашин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 солдат.

12:40 Херсонская область готова к референдуму по вхождению в РФ, но из-за ситуации с безопасностью была взята пауза.

12:15 Администрация Новой Каховки сообщила об обстреле Каховской ГЭС, работает ПВО, а ночью было около 8 ракетных налетов по самому городу.

11:47 У властей Энергодара есть информация, что ВСУ готовят новые провокации в отношении Запорожской АЭС.

11:02 Два беспилотника сбиты при попытке ударить по штабу движения "Мы вместе с Россией" в запорожском Энергодаре, пострадавших нет.

10:22 Миссия МАГАТЭ покинула ЗАЭС, на станции на постоянной основе остались двое ее представителей.

09:43 ВСУ ведут огонь по Каменке-Днепровской в Запорожской области, с

08:50 Австралийский художник закрасит свой мурал, призывающий к миру, на одной из городских улиц Мельбурна по требованию посла Украины.

08:00 Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС завершится 6 сентября – Рогов.

5 сентября